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iPhone中國11月銷售大減 蘋果股價照漲

2019-12-18 20:58經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

蘋果iPhone在中國的銷售情況備受關注，成為華爾街分析師近來爭議話題。美聯社
蘋果iPhone在中國的銷售情況備受關注，成為華爾街分析師近來爭議話題。美聯社
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蘋果公司在中國大陸再度遭遇iPhone需求下滑，這是值得投資人關切的顧慮嗎？這個問題近來已引起華爾街分析師激辯。

巴隆周刊（Barron's）報導，過去數周來，多位分析師紛紛撰寫研究報告，嘗試解析中國工業和信息化部發布的智慧手機銷售數據。根據工信部的資料，11月iPhone在中國銷售比去年同期大幅滑落。分析師爭辯的問題是，此數據是否意義重大？或只是市場雜音？

上周，野村證券旗下研究機構Nomura Instinet分析師Jeffrey Kvaal發布報告指出，蘋果11月在中國的智慧手機銷售年減26%。但他也強調，這難以比較，因為去年11月蘋果在中國推出高人氣機款iPhone XR；而且，若拿今年9月至11月的出貨量跟去年同期比較，降幅只有3%。他並且認為，蘋果的中國營收即將呈現年比成長。

Rosenblatt證券分析師Jun Zhang則比較悲觀。他在17日發布的報告中寫道，根據最近查訪通路商得到的訊息，11月蘋果iPhone銷售降幅約30%。他說，上個月iPhone 11在中國銷售很旺，但消費者聚焦於更具價格吸引力的iPhone 11，同時避開iPhone 11 Pro和舊款機型。

Zhang預測，明年3月iPhone生產可能下滑60%，反映蘋果4G手機生產減緩、準備推出5G手機。蘋果也可能在中國面臨「逆風增強」，因為華為、小米、Oppo和Vivo勢必趕在5G版iPhone預計明年秋季面世前，大舉推出5G手機。他給蘋果股票「賣出」評等，目標股價訂在150美元

Zhang並提醒投資人，應慎防iPhone零件供應商因蘋果調整生產計畫，而面臨「潛在的新聞標題風險」。

然而，蘋果股票投資對Zhang點出的憂慮似乎並不在意，蘋果股價17日續漲0.2%，收在280.41美元，盤中還衝上281.77美元的空前最高價。今年來蘋果股價已飆漲78%。

華爾街iPhone手機

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