為留人才這公司允許「周休4日」 附帶條件卻引網友論戰

日本SMBC日興證券公司將在明年4月實施「員工可周休最多4日」的新制，讓員工可以有充分時間照顧小孩或年長者。示意圖／ingimage 分享 facebook

日前微軟日本公司為了讓員工在工作與生活之間取得更好的平衡，試驗實施周休三日，結果發現這項試驗使得員工生產力大幅提升約40%。現在日本SMBC日興證券公司則打算從明年春季開始實施「週休3-4日」的工作新制，讓員工有充分時間照顧父母和子女，此外也鼓勵員工發展副業以及學習第二專長。

根據日本「時事通信社」報導，日本SMBC日興證券公司將在明年4月實施「員工可周休最多4日」的新制，該公司總裁清水佳彥透露，公司允許40歲以上的員工每周最多可休4天假，30歲以上則是最多周休3日，且不會過問休假理由，並表示公司非常歡迎要回家照顧孩子與年長者的需求。

不過這項新制也有附帶條件，30歲以上的員工雖然每周可休3天，但基本工資會減少20%；年滿40歲的員工每周最多可以請4天假，而基本工資減少40%。另外在公司服務已達4年的資深員工，也可以在不受僱於其他公司的情況下經營副業，像是當家教、寫作或當專欄作家等，讓員工可以靈活運用時間。

對於縮減工作時數的制度清水佳彥也提到，就算減少了工時，還是有不少人因為無法好好照顧長輩而辭職，公司認為如果因為這樣而流失人才非常可惜，所以實施此制度，希望能留住有才能的人並提高工作效率。

這項制度一曝光立刻引起網友們熱烈討論表示，「非常人性化啊！」、「這種制度對於家中有小孩或需要照顧的年長者來說真的很棒」、「我願意被扣錢也要休息」，不過也有網友認為為了多休兩天假而被扣40%很不值得，也有人表示，「錢都被扣完了，要拿什麼繳醫藥費」、「變相剝削」。