新加坡豪華公寓 吸引中國買家大舉投資

彭博資訊報導，價值逾500萬星元（新台幣1.11億元）的新加坡豪華公寓，在第3季的大陸買家成交戶數幾乎比去年同期翻倍成長，足可證明這些住宅對大陸買家深具吸引力。

商業不動產顧問公司高緯環球（Cushman & Wakefield）編纂的資料顯示，星國截至9月底止的第3季出售40戶高檔住宅給中國買家，高於去年同期的21戶。

不過，星國政府去年7月祭出打房措施，推升外國買家的購屋成本，造成售價不到500萬星元的公寓成交量大幅滑落。例如，價格訂在300萬至500萬星元、在新加坡被視為中間價位的公寓，成交戶數比去年同期銳減63%。

高緯環球新加坡及東南亞研究部門負責人克莉絲汀‧李認為，可能是因其他市場推出價格更低的住宅，對大陸買家同樣具有吸引力，例如馬來西亞和泰國。馬國對外國買家的住宅投資門檻已降至60萬馬元（新台幣436.6萬元），泰國則是陸客的熱門假日觀光勝地。

星國不動產的價格及買氣正在回升，根據星國市區重建局（URA）15日公布的數據，當地建商11月售出1,147戶住宅，10月則有931戶住宅成交，絲毫不受供給減少所影響。星國建商上月推出740戶公寓，低於10月的892戶。