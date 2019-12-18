波音停產737 Max工廠現況曝光 網友一看覺得餓

波音737 Max噴射客機明年1月起停產，苦了數百家中下游供應商。其中一間供應商將該公司生產的機身用防水帆布覆蓋，直接堆放在工廠外的空地，但網友看到空拍照後卻秒歪樓表示，還以為看到一排排的熱狗。

這間供應商是堪薩斯州威契塔（Wichita, KS）的精神航空系統（Spirit AeroSystems），至少90個波音737 Max機身以兩兩一組方式，直接堆放在廠區內，等候波音公司「可能」在2020年恢復生產。

網友看到照片後紛紛留言指出，「乍看之下，還以為是一排排熱狗」，「好像熱狗生產線」，立刻吸引其他網友附和點讚。就有網友指，「為什麼它們看起來像是大熱狗？」、「我肯定餓了，我真的以為是熱狗，唉…」，「我真要去檢查眼睛了，我覺得我正在看大型燒烤爐上的香腸」。

精神航空系統目前僱用13500人，是當地最大雇主，原本還打算擴大招聘，以保持每月生產約52個機身的產量，甚至一度計畫擴大到每月生產57個機身。但737 Max停產，該公司不像波音家大業大，幾乎無法避免資遣或裁員。