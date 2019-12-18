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波音停產737 Max工廠現況曝光 網友一看覺得餓

2019-12-18 17:43聯合報 編譯周辰陽／即時報導

波音737 Max噴射客機明年1月起停產，苦了數百家中下游供應商。其中一間供應商將該公司生產的機身用防水帆布覆蓋，直接堆放在工廠外的空地，但網友看到空拍照後卻秒歪樓表示，還以為看到一排排的熱狗。

這間供應商是堪薩斯州威契塔（Wichita, KS）的精神航空系統（Spirit AeroSystems），至少90個波音737 Max機身以兩兩一組方式，直接堆放在廠區內，等候波音公司「可能」在2020年恢復生產。

網友看到照片後紛紛留言指出，「乍看之下，還以為是一排排熱狗」，「好像熱狗生產線」，立刻吸引其他網友附和點讚。就有網友指，「為什麼它們看起來像是大熱狗？」、「我肯定餓了，我真的以為是熱狗，唉…」，「我真要去檢查眼睛了，我覺得我正在看大型燒烤爐上的香腸」。

精神航空系統目前僱用13500人，是當地最大雇主，原本還打算擴大招聘，以保持每月生產約52個機身的產量，甚至一度計畫擴大到每月生產57個機身。但737 Max停產，該公司不像波音家大業大，幾乎無法避免資遣或裁員。

媒體指出，像精神航空系統等材料和結構供應商的產品只能賣出一次，又幾乎不會更換，將會受到不成比例的衝擊。消息人士則表示，飛機製造商很少預先透露他們有意幫助供應鏈度過難關，否則體質健全的供應商會立刻蜂擁而上、要求賠償。波音可能低調進行評估，再出手協助部分公司撐到生產恢復為止。

這間供應商是堪薩斯州威契塔（Wichita, KS）的精神航空系統（Spirit...
這間供應商是堪薩斯州威契塔（Wichita, KS）的精神航空系統（Spirit AeroSystems），至少90個波音737 Max機身以兩兩一組方式，直接堆放在廠區內，等候波音公司「可能」在2020年恢復生產。路透
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有網友看到照片後留言指出，「乍看之下，還以為是一排排熱狗」，「好像熱狗生產線」。...
有網友看到照片後留言指出，「乍看之下，還以為是一排排熱狗」，「好像熱狗生產線」。路透
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波音公司明年1月將停產737 Max噴射客機，苦了數百家中下游供應商。堪薩斯州威...
波音公司明年1月將停產737 Max噴射客機，苦了數百家中下游供應商。堪薩斯州威契塔用帆布覆蓋90個波音737 Max機身後，以兩兩一組方式堆在廠區內，網友看到空拍照後卻表示，還以為是看到一排排熱狗。路透
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波音空拍

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