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當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此

有這股力量加持 美股2020年還有高點可期

2019-12-18 15:56經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

分析師預期，美國企業盈餘成長力道增強，可望支持美股牛市奔向第11個年頭。美聯社
分析師預期，美國企業盈餘成長力道增強，可望支持美股牛市奔向第11個年頭。美聯社
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美銀（BofA）分析師日前預期，在全球央行貨幣寬鬆政策驅動下，2020年股市有望持續上漲，反映投資人害怕錯失良機的心態。

投資公司Robeco投資組合基金經理人Jeroen Blokland認為，美股多頭市場可能邁入第11個年頭，但有個先決條件。他接受財經網站MarketWatch訪問時說：「到頭來，還是要看盈餘。如果投資人預期今後盈餘成長會改善，股市創新高的機率很高。」

但Blokland提醒投資人要有心理準備：企業盈餘需要一段時日才會回升，這將考驗投資人的耐性。他舉例說，周一出爐的數據顯示，歐元區12月製造業採購經理人指數（PMI）觸及兩個月最低點。由此看來，可能要等到兩個月後數據才會好轉。

美國方面，投資人本周將緊盯最新發布的消費者支出。美國三分之二的經濟靠消費者支出撐起。

Blokland說：「隨著第一階段美中貿易協議幾近定案（至少看來是如此），盈餘承受壓力的情況可能再持續一季左右。可能會有一段空窗期，期間股價走勢會掙扎一陣子。」

根據Yardeni Research彙整的預測資料，分析師預期，今年美國企業盈餘成長率可能只有1%出頭，但明年可望強勁彈升10%。看多美股後市的BTIG分析師Julian Emanuel預期，明年盈餘增幅可達6.7%。

美股歐元區PMI

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