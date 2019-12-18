緊跟美國腳步…西班牙、挪威都不想用華為5G

歐洲新一代移動通信網絡中大幅減少使用中國華為公司的設備。圖／路透社 分享 facebook

西班牙電信首席技術暨信息官Enrique Blanco稱，該公司計畫在核心的歐洲新一代移動通信網絡中大幅減少使用中國華為公司的設備。西班牙電信在西班牙和德國等關鍵市場的核心4G網絡仍完全依賴華為設備，但根據公司新策略，這種情形到2024年將會消失。

據路透報導，西班牙電信是歐洲第四大電信集團，其採用5G技術的電信基礎設施中最敏感部分的設備將向多家不同的提供商進行採購。

報導稱，由於美國政府對華為實施出口禁令，選擇網絡設備製造商成為政治上的棘手問題，但Blanco表示，該公司調整設備使用「純粹是技術性決策」。

Blanco稱，網絡中的各層使用不同提供商的設備有助於確保服務的安全性，但華為設備不能很好地集成到這樣的網絡之中。Blanco表示，西班牙電信沒有見到有證據支持美國總統川普關於華為設備不安全的說法。

此外，挪威電信曾表示不會將華為作為5G技術供應商，外界質疑是否會影響中挪自貿談判？對此，中方表示，中國—挪威自貿協定談判符合雙方共同利益。中方願本著相互尊重、互惠互利的精神，與挪方繼續推進自貿談判進程，以實際行動支持經濟全球化和自由貿易。中方強調，關於5G問題，中方的立場是一貫的，明確的。「希望挪威方面能夠秉持客觀公正態度，獨立自主作出符合自身利益的選擇，為中國企業提供開放、公平、公正、非歧視的營商環境。」