研究：Juul電子煙尼古丁配方與萬寶路香菸幾乎相同

發表在菸品管制（Tobacco Control）期刊的最新研究顯示，美國電子煙大廠Juul所使用的尼古丁配方與知名香菸品牌萬寶路（Marlboro）的口味和成癮特性類似。

波特蘭州立大學研究人員17日發布的該研究有助於解釋，為何愈來愈多沒有抽菸經驗的年輕人經常使用Juul電子煙。

路透報導，Juul尼古丁氣霧（ nicotine aerosol）配方設計目的是為了讓使用者在不會作嘔、難喘氣、咳嗽甚至沒有意識的狀況下，更容易吸入較多尼古丁。

波特蘭州立大學化學教授佩頓（David Peyton）表示，「以前未抽菸的新手發現Juul容易上手，原因很顯。而且一旦你嘗試，你會吸入高濃度的尼古丁」。

佩頓與其他學者潘高（James Pankow）及督爾（Anna Duell）測量Juul中尼古丁及游離尼古丁含量發現，Juul的效力及口味幾乎和萬寶路一樣。

尼古丁及香菸化學專家潘高表示，「Juul集結所有萬寶路所有成癮的物質，他們用一些口味取代不好的氣味，製造比較愉悅的吸菸經驗」。

根據Juul的專利及外界對其配方的研究，除了甜味、類似於USB裝置的外型之外，Juul也以「尼古丁鹽」聞名。尼古丁鹽是一種比早期電子煙更順滑的尼古丁。Juul也在尼古丁液體中加入有機酸，以減少使用者吸入的游離尼古丁（freebase nicotine），該成分較刺激且難以高濃度狀態吸入。

Juul實驗室未立即回應這項研究的發現。

電子煙被以有助使用者戒菸或減少吸菸的形象在市場銷售，不過，公共衛生官員擔憂電子煙促使一群新的、較年輕的使用者對尼古丁成癮。

近期的報告指出，美國將近60%高中生及54%中學生的電子煙使用者表示，Juul為他們的常用品牌。

在政府機關及國會議員施壓下，Juul近期停止在美國販售原味及薄荷口味之外的加味電子煙，不過依然在其他國家繼續販賣水果及甜點口味的電子煙。

16日公布的另一項美國研究顯示，使用電子煙會提高罹患慢性肺部疾病、包括氣喘和肺氣腫的風險。

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