美中貿易前景提振油價 鈀金升穿2,000美元後回落

油價周二上漲，市場預期美中貿易協議將提振石油需求；金價持穩，美國經濟數據強，抵銷貿易協議不確定性的疑慮；鈀金突破每英兩2,000美元里程碑後回落。

布蘭特原油期貨上漲0.76美元或1.2%，結算價報每桶66.10美元；西德州原油期貨上漲0.73美元或1.2%，結算價報每桶60.94美元。

白宮高級顧問庫德洛周一表示，華府和北京達成的第一階段貿易協議已完全敲定，預計美國對中國大陸出口將增加一倍。

達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭周二表示，美中貿易緊張局勢的緩解，並不代表緊張局勢，與中國的貿易問題將持持續很多年。

摩根大通和高盛等銀行已上調2020年的油價預測，原因是貿易前景改善以及石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）的新減產協議。

金價周二持穩，美國製造業數據優於預期提振風險意願，但投資人對美中貿易協議仍有疑慮；鈀金升穿每英兩2,000美元的紀錄高點後回落，因投資人獲利了結。

黃金現貨持平，報每英兩1,476.23美元。美國黃金期貨持平，結算價報每英兩1,480.60美元。

鈀金價格周二首次突破每英兩2,000美元，延續過去一年來供不應求推動的漲勢；今年以來，鈀金累計上漲59%。

鈀金現貨下跌1.7%，報每英兩1,944.60美元。

花旗銀行報告表示，2020年中時鈀價上看每英兩2,500美元。