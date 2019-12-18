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台積電ADR漲1.2% 隨台股、費半上漲

2019-12-18 07:20經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電報導

台積電周二在美國上市的美國存託憑證（ADR）跟隨台北交易股價和費城半導體指數上漲。

台積電ADR漲1.2%，收在59.23美元，再創歷史新高。

美股周二小幅收高，延續創紀錄漲勢，標普500指數連四個交易日創新高，主因美中貿易協議進展、美國聯準會（Fed）鴿派談話和樂觀經濟數據提振投資人信心。

道瓊工業指數上漲31.27點或0.11%，至28,267.16點；標普500指數上漲1.07點或0.03%，至3,192.52點；那斯達克指數上漲9.13點或0.1%，至8,823.36點。 費城半導體指數漲0.5%。

台灣加權股價指數昨天大漲157.24點收12,091.01點。台積電大漲2.7%，收345元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 84.73 +0.72 85.00 -0.31

中華電 CHT 110.57 -0.16 110.50 0.07

台積電 TSM 357.20 +1.18 345.00 3.54

聯電 UMC 16.89 +2.19 17.00 -0.67

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電半導體標普

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