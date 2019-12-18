美國經濟數據強勁 支撐美股續創新高

美股周二小幅收高，延續創紀錄漲勢，標普500指數連四個交易日創新高，主因美中貿易協議進展、美國聯準會（Fed）鴿派談話和樂觀經濟數據提振投資人信心。

道瓊工業指數上漲31.27點或0.11%，至28,267.16點；標普500指數上漲1.07點或0.03%，至3,192.52點；那斯達克指數上漲9.13點或0.1%，至8,823.36點。

美中達成第一階段貿易協議的振奮消退之際，美國11月新屋開工增幅高於預期，建築許可攀升至12年半高點，主因抵押貸款利率下降繼續提振房市並支撐整體經濟。11月工業生產強勁反彈，因罷工的通用汽車工人已復工，提高汽車產量。

E*Trade Financial投資策略副總裁Mike Loewengart表示：「製造業的漲勢進一步提振房市，因為這兩個產業通常相關，但對房市影響最大的是貿易局勢。」

達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭和波士頓聯邦準備銀行總裁羅森格倫均重申Fed上周開會傳達的訊息，即決策官員均認為，Fed一連三度降息後，已足以支撐經濟成長。他們兩人均強調，除非美國經濟前景發生重大變化，否則Fed明年應保持利率不變。

Truist/SunTrust咨詢服務首席市場策略師Keith Lerner表示：「數據顯示全球經濟正在回穩，美國經濟成長步伐穩健，市場正重新消化衰退風險降低的可能性。」

對經濟較敏感的標普500金融指數上漲0.5%，創紀錄新高。在標普500指數的主要板塊中，金融股對標普500指數的貢獻最大。

家居修繕用品零售商家得寶受房市數據推動，股價上漲1%，成為道指漲幅最大的成分股之一。

串流媒體服務商Netflix上漲3.7%，是標普500指數漲幅最大的成分股之一。該公司表示海外事業正在加速成長，尤其是亞太地區。

蘋果股價創紀錄新高，收盤上漲0.2%。