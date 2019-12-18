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蔣經國日記公開 揭露與美國斷交時憤恨痛苦

Fed兩官員均主張除非前景重大變化 否則應一直按兵不動

2019-12-18 06:46經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電報導

聯準會（Fed）兩位官員均強調，除非美國經濟前景發生重大變化，否則Fed明年應保持利率不變。

達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭和波士頓聯邦準備銀行總裁羅森格倫均重申Fed上周開會傳達的訊息，即決策官員均認為，Fed一連三度降息後，已足以支撐經濟成長。

卡普蘭周二接受彭博電視訪問時說：「我已經定調我自己的前景展望，明年製造業將疲軟，全球低迷成長乏力，企業投資也會低迷，但消費會強勁。」「前景展望必須出現一些重大轉變」，他才會支持調整利率。卡普蘭明年在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有表決權。

FOMC在12月10日至11日的會議上維持利率不變，並暗示明年全年可能會維持利率不變。前三次開會，Fed都實施降息，旨在抵銷全球經濟成長放緩和貿易政策不確定性帶來的風險。

展望未來，卡普蘭表示，美國消費者體質無虞。他說：「我原本擔心疲弱的企業投資和疲軟的製造業滲透到經濟的其他領域。結果並未發生。」

「我們的就業市場非常緊俏。對於消費者來說，這是一個很好的助力，」他說，「因此，除非出現一些會導致就業狀況發生變化的變動，明年的消費支出將保持堅實。」

今年三次降息全投反對票的羅森格倫，也表達和卡普蘭相同的看法。

羅森格倫在紐約一場演講中說：「現在是耐心評估經濟狀況的好時機。在短期內，除非預測發生重大變化，否則我認為沒有必要進一步放鬆政策。」

他強調有必要留意金融穩定的風險，但也指出，全球經濟和貿易政策相關的不確定性仍帶來走下坡的風險。

卡普蘭表示，除非「前景展望必須出現一些重大轉變」，他才會支持調整利率。路透
卡普蘭表示，除非「前景展望必須出現一些重大轉變」，他才會支持調整利率。路透
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羅森格倫：在短期內，除非預測發生重大變化，否則我認為沒有必要進一步放鬆政策。路透
羅森格倫：在短期內，除非預測發生重大變化，否則我認為沒有必要進一步放鬆政策。路透
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