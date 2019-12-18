史坦普500指數連升5日 月來最長連漲

史坦普500指數創下一個月來最長連漲走勢。（美聯社） 分享 facebook

由於投資人持續加碼，史坦普500指數創下一個月來最長連漲走勢。

史指上漲1.07點或0.03%收3192.52點，為連續第五個交易日上揚。道瓊工業平均指數上漲31.27點或0.11%收2萬8267.16點。那斯達克綜合指數上漲9.13點或0.1%收8823.36點。道指和那指也創收盤新高紀錄。

Netflix上漲3.7%，這家串流媒體巨頭公布包括亞太地區和歐洲、中東和非洲在內的國際會員人數增加強勁。摩根士丹利分析師調升嬌生評級，股價上漲1.26%，並指出該公司許多結構性問題「已得到解決」。蘋果股價上漲0.2%，續創歷史新高。

Newton Advisors執行董事紐頓(Mark Newton)在報告中表示：「16日的飆升讓這波反彈得以繼續，雖然現在已經呈現超買，但是沒有任何跡象顯示股價會逆轉。」

16日的漲幅得力於全球兩大經濟體美國和中國達成初步貿易協議。但可以肯定的是，美中貿易衝突仍未完全解決。在達成第二階段協議之前，一些更緊迫的問題，包括強制性技術移轉，仍未能得到充分解決。

但就目前而言，美中貿易戰的暫時解決為今年走勢錦上添花。Conning全球首席投資策略師塞加(Rich Sega)表示，這也將為2020年再創佳績。

他說：「我認為我們再也看不到像2019年這樣的走勢，但我的感覺和去年一樣：市場表現優於其長期平均水平。」「就犯錯而言，沒有任何事情是無法避免的。我們都可能會犯錯，尤其是貨幣政策，但是如果我們犯錯，那麼基本經濟將會表現更好。」

史指今年來截至17日上漲27.35%，為2013年以來最大年度漲幅。道指和那指分別上漲21.18%和32.98%。

【中央社／紐約17日綜合外電報導】

在美中達成貿易協議後，由於美國11月份新屋開工和營建許可以及工業生產數據亮麗，增加投資人對美國經濟的信心，美股今天繼續推升，收盤再創新高。

道瓊工業指數上揚31.27點或0.11%，以28267.16點作收。

標準普爾指數微漲1.07點或0.03%，收在3192.52點。

科技股那斯達克指數上漲9.13點或0.1%，收8823.36點。