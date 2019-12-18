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波音停產737 Max 衝擊美經濟

2019-12-18 00:19經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

波音公司16日宣布，預定明年1月起暫停生產737 Max噴射客機。經濟學家指出，在美國經濟擴張正要站穩腳步之際，此舉將提高供應商可能裁員和員工被迫休假的顧慮，可能對美國國內生產毛額（GDP）造成短暫的打擊。

波音表示，下月起將暫停生產737 Max，暫時停產期間不會裁撤任何員工，但此舉可能影響波音的供應鏈與美國經濟。737 Max先前因五個月內發生兩起致命墜機事故，3月被迫全球停飛。

波音在等待當局核准復飛期間，繼續在西雅圖附近工廠組裝737 Max，月產約40架。

但航空業主管和政府官員認為，最快明年2月才會核准復航。

波音股價16日收盤重挫4.7%，17日早盤再跌1.4%。Max停飛已拖慢美國今年經濟成長，使出口和國內耐久財訂單受影響。聯準會（Fed）資料顯示，航空相關製造業約占2018年全美5.5%的製造業產出，而製造業又占去年美國整體經濟產值11.3%。

波音暫時停產這款飛機，對疲弱的美國製造業景氣可能雪上加霜。商務部資料顯示，10月民航客機訂單較去年同期大減25%。Grant Thornton首席經濟學家史旺克說：「這不會造成災難，但製造業最不需要的就是更多打擊。事關如此高價位產品，可能侵蝕我國成長能力。」

彭博經濟學家估計，波音此舉可能衝擊美國明年第1季GDP成長率多達1個百分點。

摩根大通3月時估計，Max停產可能造成停產當季的GDP成長折損約0.6個百分點。

波音事故

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