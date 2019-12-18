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英脫又生變數 英鎊重貶

2019-12-18 00:19經濟日報 編譯劉忠勇季晶晶／綜合報導

英國首相強生研擬修法，確保脫歐過渡期不會延長。 美聯社
英國首相強生研擬修法，確保脫歐過渡期不會延長。 美聯社
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英國首相強生正打算修法，確保原定明年12月底止的脫歐過渡期不會延長，意味著英國與歐盟將只有不到一年的時間磋商貿易協定，可能讓英國在明年年底在未敲定貿易協定的情況下，就正式退出歐盟，不利英國經濟與貿易。

英鎊兌美元17日應聲重貶逾1%，寫下7月來最大跌幅。

這也是強生在本周率領保守黨贏得國會大選後，最大膽之舉。他打算兌現競選承諾，在保持現狀的過渡期於2020年12月31日結束之前，完成與歐盟的自由貿易協定。

一位官員透露，強生計劃立法防範政府把脫歐過渡期延長到2020年之後，另一名官員也說，強生還打算禁止下議院針對延長脫歐過渡期進行表決。他最快可能在20日把脫歐協議法案交付表決，若在國會過關，英國1月底即將脫離歐盟。

之後，英國將在1月31日脫歐後將進入脫歐過渡期，這段期間英國名義上脫離歐盟，但仍是歐盟成員國。雙方將在這段期間磋商新的貿易關係，包括金融服務、關稅與政府補貼規定及漁業等。

若強生兌現不再延長脫歐過渡期的競選承諾，英國和歐盟達成貿易協議的時限，也將從原本的近三年大幅縮短為11個月。歐盟領導人已警告，協商代表很可能無法11個月內，談成強生想要的協議。強生希望能效仿加拿大與歐盟簽署的貿易協議，但歐盟與加拿大歷時七年才敲定這項協議。

而且，歐盟打算在3月前開始與英國協商貿易關係，這代表雙方必須在十個月內敲定協定、還要獲得倫敦與歐盟各國國會批准。若英國與歐盟未能敲定貿易協定、也未延長過渡期，雙方的貿易關係將依據世界貿易組織（WTO）的規範，從而加重企業的負擔。

英鎊17日盤中貶值1.34%，報1.3156美元，對其他10國集團的貨幣也全面走低。

英國脫歐重要時點 圖／經濟日報提供
英國脫歐重要時點 圖／經濟日報提供
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歐盟英國強生

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