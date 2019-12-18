Netflix海外訂戶 大躍進

美國串流影視巨擘Netflix首度公布海外用戶數和營收細節，揭開在其他地區擴張步伐的神祕面紗。其中，歐非中東市場的用戶數自2017年來增加逾一倍，為該公司最大的海外市場，而亞太地區過去三年來的新增會員與營收增幅，更居所有美國以外地區之冠。

Netflix在16日在程交給美國證管會（SEC）的申報資料中，首度揭露海外訂戶數和營收等細節資訊。歐洲、中東及非洲地區到今年第3季為止的訂戶數為4,740萬人，比2017年第1季的1,970萬人躍增140%，同期營收也增近兩倍至40億美元。

同期拉丁美洲訂戶數也增90%至2,940萬人，營收成長逾一倍至20億美元。亞太地區的訂戶數更暴增208%至1,450萬人，營收則從1.16億美元增至10億美元。

Netflix也運用新的財報計算方式，把美國與加拿大合併計算，美加地區今年第3季則新增61.3萬名訂戶，達到6,700萬人。Netflix目前的全球訂戶總數約1.58億人。

截至今年第3季，美加地區平均每位訂戶每月貢獻12.36美元的營收；在排除匯率因素後，歐非中東地區平均每位訂戶每月貢獻10.9美元營收，亞太地區為9.58美元，拉丁美洲為9.35美元。Netflix的美國訂戶成長向來是華爾街密切關注的指標，但美國地區的成長逐漸放緩，競爭也加劇，使Netflix第2季的美國訂戶數下滑，為近十年來首見。