油價、商品行情 小摩、高盛唱旺

隨著美中達成第一階段貿易協議、美中經濟出現改善跡象等因素，拉抬原油、銅與穀物價格上漲，一項衡量商品價格走勢的指數已升至八個月高點。不僅摩根大通與高盛分別調高明年的油價與商品報酬預估，分析師也看好銅成為明年的熱門商品交易。 彭博商品現貨指數16日大漲1%，分析師也看好明年油價與銅的行情。 （路透） 分享 facebook 彭博商品指數 圖／經濟日報提供 分享 facebook

彭博商品現貨指數16日大漲1%至351.78，為4月15日來最高，17日早盤在平盤附近波動，本季正邁向三季來首度上漲，反映投資人對美中達成協議鬆一口氣。該協議部分內容著重於中國大陸增加採買美國的黃豆與豬肉等農產品，彭博資訊也報導，大陸將更頻繁地豁免自美進口的農產品懲罰性關稅，成為農產品的最新利多。

小麥期貨價格已逼近五個月高點，一項倫敦基本金屬指數在過去七個交易日有六天上漲，逆轉今年來至11月的跌勢。

INTL FCStone首席商品經濟學家蘇德曼說，儘管美中協議仍存問題，「但資金流入商品領域，大致因市場看好較自由的貿易將有利於經濟成長，進而推升需求」。

高盛16日將未來12個月的商品報酬率預估調高至6.4%，理由是石油輸出國組織（OPEC）進一步減產的協議改善油市前景，且農業領域面臨供應疑慮。摩根大通17日也調高油價預估，預期2020年布蘭特油價平均每桶64.5美元，高於前估的59美元，但預期2021年下滑至61.5美元；西德州輕原油明年均價預估為每桶60美元，後年為57.5美元。

多家銀行還看好銅成為明年的熱門交易。投資銀行Jefferies分析師拉費米納表示，基本金屬今年走勢乏力的情況在明年可能逆轉，需求改善將使銅價「等著起飛」，庫存低、放空部位高與需求好轉都為銅價上漲創造條件。

高盛商品團隊也表示，「銅是我們最看漲的」，分析師柯里認為，中國的銅需求將帶動明年銅價「迎來轉折」。