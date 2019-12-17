輪到歐盟！賴海哲：銷陸農產品將增倍 對歐逆差須減少

美國貿易代表賴海哲17日在接受福斯財經網（Fox Business Network）專訪時表示，美國銷往中國大陸的農產品數量有望增倍，且中方所有採購細節都將用文字載明，但未提到何時公布協議文本。他並指出，第一階段美中貿易協議是完全可執行的。

他在專訪中並指出，美國若不減少對歐洲的貿易逆差，就無法降低美國的貿易逆差。「我們跟歐洲有個基本的貿易問題，我們必須想辦法向歐盟出售更多商品。」 近來法國欲對美國科技企業徵收數位稅一事，讓美歐之間又增添新的貿易爭端。路透 分享 facebook