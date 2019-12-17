瑞信：特斯拉在電動車的這個關鍵領域 傲視業界

瑞士信貸雖然一向看空特斯拉，但仍肯定特斯拉聚焦於電動車電池的研發及生產，是與對手競爭時的一項關鍵優勢。

瑞信分析師拉維在16日的投資報告中說，雖然他對特斯拉的評級為「減碼」，但仍肯定特斯拉值得讚賞之處，「我們認為，在未來可望定義汽車製造—即軟體與電動化的領域，特斯拉處於領先地位。」

瑞信不改看衰特斯拉，對該公司的目標價為200美元，意味著股價將從16日收盤價381.5美元下跌約48%。雖然瑞信並未改變特斯拉的評級及目標價，但拉維和團隊造訪特斯拉內華達州的「1號超級電池廠」（Gigafactory 1）後，留下良好印象。拉維說，特斯拉在電池科技上領先群雄，而電池正是電動動力傳動系統的核心。

拉維說，去年特斯拉的電池產能共44 GWh，當中35 GWh來自內華達州的超級電池廠，其餘9 GWh 由Panasonic引進。拉維表示，全球所有特斯拉之外的汽車製造商，電池產能加總也不過46 GWh，因此特斯拉在電池產能上傲視業界。