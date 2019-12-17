Netflix搶攻海外 亞太市場過去三年成長最快

影音串流巨擘Netflix的海外業務正在加速成長，過去三年來亞太地區業務的會員數與營收成長高居各地區之冠。

Netflix在16日遞交給美國證管會（SEC）的8-K報告中，提供國際業務的詳細數據，這是該公司首度公布個別地區的營收與會員數。 Netflix將在明年1月公布第4季財報。

Netflix為投資人提供了一個基準，公布個別地區在2017年和2018年每一季及2019年前三季、2017和2018全年及2019年頭九個月（至9月30日為止）的串流營收、會員數和每位付費串流會員的平均營收。

在Netflix業務規模最小的亞太地區，從2017年第3季底到2019年第3季底，營收增加153%，在這段時間會員數數成長148%。

該公司在歐洲、中東和非洲地區（EMEA）的業務也加速成長。這個地區的會員數從2017年第3季底至2019年第3季底共增加132%，在這段期間會員營收則增加105%。

在拉丁美洲地區，Netflix的串流營收從2017年第3季底至2019年第3季底增加了71%，在這段期間，會員數增加了61%。該公司表示，在拉美地區只有33%家庭才有寬頻網路。