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Netflix搶攻海外 亞太市場過去三年成長最快

2019-12-17 21:17經濟日報 編譯林奇賢／綜合外電

影音串流巨擘Netflix的海外業務正在加速成長，過去三年來亞太地區業務的會員數與營收成長高居各地區之冠。

Netflix在16日遞交給美國證管會（SEC）的8-K報告中，提供國際業務的詳細數據，這是該公司首度公布個別地區的營收與會員數。 Netflix將在明年1月公布第4季財報。

Netflix為投資人提供了一個基準，公布個別地區在2017年和2018年每一季及2019年前三季、2017和2018全年及2019年頭九個月（至9月30日為止）的串流營收、會員數和每位付費串流會員的平均營收。

在Netflix業務規模最小的亞太地區，從2017年第3季底到2019年第3季底，營收增加153%，在這段時間會員數數成長148%。

該公司在歐洲、中東非洲地區（EMEA）的業務也加速成長。這個地區的會員數從2017年第3季底至2019年第3季底共增加132%，在這段期間會員營收則增加105%。

在拉丁美洲地區，Netflix的串流營收從2017年第3季底至2019年第3季底增加了71%，在這段期間，會員數增加了61%。該公司表示，在拉美地區只有33%家庭才有寬頻網路。

Netflix正將重心放在國際市場，因為串流影音市場變得愈來愈擁擠，不僅迪士尼的Disney +和蘋果公司的Apple TV +已進軍串流影音市場，AT&T旗下華納媒體的HBO Max，以及康凱斯特（Comcast ）旗下NBC 環球的Peacock也將在明年推出串流服務。

Netflix正加速擴展海外市場。路透
Netflix正加速擴展海外市場。路透
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