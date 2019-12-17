Instagram聯手全球事實查核平台 對抗假消息

臉書（Facebook）旗下社群平台Instagram年初在美國公布事實查核計畫。美聯社 分享 facebook

臉書（Facebook）旗下社群平台Instagram年初在美國公布事實查核計畫，今天宣布與全球事實查核平台合作，欲揭發散布不實照片或影音，在世界各地對抗假消息。

Instagram線上貼文說：「今天決定擴展計畫是我們在Instagram持續努力打擊不實資訊的重要一步。」

Instagram表示：「建立在錯誤資訊的影音和照片，對整個產業構成日益嚴峻的挑戰，是我們團隊一直在著重處理的問題。」

Instagram在美國開始與第三方支持者合作，幫助確認、審閱並標註假貼文，Instagram的搜尋或建議工具會忽略被認為不實的內容，使用者偶然發現的不實內容，也會與警告標誌一同顯示。

Instagram表示：「若內容被第三方事實查核平台評為不實或部分不實，我們將降低散布機會。」並表示：「此外，這些貼文將被貼上標籤，所以民眾能在自己閱讀、信任、分享的內容中做出更好的決定。」

法新社報導，貼文一旦被發現造假，軟體將在整個平台尋找相同內容，並做同樣標註。

「此外，如果某些內容在Facebook經審核被認為不實或部分不實，從今天起我們自動在Instagram的相同內容貼上標籤（反之亦然）。」