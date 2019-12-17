特斯拉、蘋果等五大科技公司挨告：用童工挖鈷致死或殘

在一樁具有里程碑意義的訴訴案，特斯拉、蘋果、微軟、戴爾、Google母公司字母（Alphabet）以共謀罪名被告上法庭。這是科技業首次因為其鈷來源，共同面臨法律訴訟。

代表剛果民主共和國14個家庭擔任原告的美國人權組織「國際權利倡議」（International Rights Advocates）15日提告五家全球大型科技公司，指強迫勞動的體系導致這些家庭的小孩死亡或重傷，而五家科技業者是這個體系的一部分。

向美國華盛頓特區地方法院提出的法律文件裡，有影像顯示兒童的肢體變形或殘缺。此案14名兒童裡有六人在礦坑坍塌中死亡，其他遭遇了改變人生的重創，包括癱瘓。

原告代表律師柯寧斯沃斯（Terrence Collingsworth）受訪表示：「這些公司---全球最有錢的公司、製造昂貴器具的公司---允許兒童傷殘或喪命，以取得便宜的鈷。」

鈷是製造科技產品內部可重複使用鋰電池的必要材料。全球一半以上的鈷產自剛果民主共和國。

根據歐盟執委會2018年的一份研究，未來10年全球鈷需求料將每年增加7%到13%。

戴爾回應，該公司「從未在知情狀況下」向使用童工的供應商採購，並已針對指控啟動調查。

發稿時間，特斯拉、蘋果、Google以及礦業公司嘉能可（Glencore）尚未發表意見。嘉能可先前被控使用童工。

這起訴訟說，案件裡的兒童，最小的才6歲，因為出身赤貧家庭，不得不休學到嘉能可的礦坑挖鈷。他們每周要工作六天，有些人領的日薪低到只有1.5美元（約台幣45元）。

柯寧斯沃斯指出，「餓死或冒生命危險填飽肚子，是這些人僅有的選項」。

原告主張，挨告的科技業者全都有能力徹底整頓旗下鈷供應鏈，以確保更安全的工作條件。