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金正恩的聖誕禮物：擁抱川普或「核爆」川普？

投資人評估美中貿易形勢 油價小漲 、金價持平

2019-12-17 08:51經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

油價周一漲至三個月高點，美中貿易協議令市場對能源需求的前景樂觀。金價震盪，投資人正評估貿易風險。

布蘭特原油期貨上漲0.12美元或0.2%，結算價報每桶65.34美元。西德州原油期貨上漲0.14美元或0.2%，結算價報每桶60.21美元。

Price Futures Group分析師Phil Flynn表示，貿易進展能夠提振原油需求，但市場仍在權衡協議帶來的好處。

豐業銀行大宗商品策略主管Michael Loewen表示：「投資人正在消化美中初步協議的消息，美國製造業和服務業數據顯示經濟強勁，也提振市場信心。」過去20個月來加徵的關稅多數仍維持不變，但初步協議代表雙方關係解凍。

中國大陸的經濟數據也支撐油價，據中國國家統計局資料，11月規模以上工業增加值同比成長6.2%，社會消費品零售總額同比增8%，均優於預期。

金價周一持穩，儘管美中貿易協議推動股市上漲，但投資人仍在等待第一階段貿易協議的細節，並未引發金價大幅下跌。

黃金現貨持平，報每英兩1,476.19美元。美國黃金期貨持平，報每英兩1,480.50美元。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：「美中第一階段貿易協議並不代表情況會從根本上好轉，未來仍有風險。」

金價油價

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