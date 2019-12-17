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台灣持有美公債逾三年來最高 日本穩居最大持有國

2019-12-17 07:44經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

台灣繼續加碼美國公債，10月持有規模已達到2016年7月來最高。日本鞏固最大美國公債外國持有國的地位，持有量回升至2015年以來次高水平。中國的美債持有量基本持平，與日本的差距擴大。

美國財政部周一發布的數據顯示，日本持有的美國公債總額10月達到1.17兆美元，高於前一個月的1.15兆美元。日本6月超越中國，成為最大的美國公債外國持有人，2017年5月以來重登首位。

中國10月位列第二，持有1.10兆美元美國公債。數據顯示，這是2017年4月以來最低水準。

台灣連續八個月增持美債，達到1,912億美元，逼近2016年7月止高峰1921億美元。台灣8月已超越沙烏地阿拉伯，在持有美債的外國排行中名列第11。

在全球負殖利率債券不斷增加的情況下，日本的美債持有量過去一年一直在成長。截至10月底，全球負殖利率債券總量超過13兆美元，低於8月最高量17兆美元。因美國公債在已開發市場中殖利率最高，使得美國公債較具吸引力。

基準10年期美國公債殖利率已從多年低點回升，周一在 1.88%附近。同期日本公債殖利率低於零，儘管最近幾個月已經反彈。

外國持有美國公債至9月創下2017年以來最大單月減幅，10月小增16億美元，達到6.78兆美元。

台灣（黑線）和沙烏地阿拉伯（橘線）持有美國公債比較。圖／擷自彭博
台灣（黑線）和沙烏地阿拉伯（橘線）持有美國公債比較。圖／擷自彭博
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