美股再創收盤新高 美中貿易協議提振市場樂觀情緒

美股三大指數周一均創收盤新高，因美中貿易緊張局勢降溫，且中國樂觀經濟數據提振投資人情緒。

道瓊工業指數收漲100.51點或0.36%，至28,235.89點；標普500指數收漲22.65點或0.71%，報3,191.45點；那斯達克指數收漲79.35點或0.91%，報8,814.23點。

對貿易敏感的晶片製造商股價也上漲，費城半導體指數漲1%。

美中達成第一階段貿易協議，華府將降低關稅，北京將增加對美國農產品的購買。美中達成第一階段交易宣布後，美國暫停原定12月15日生效的新關稅。目前尚不清楚中國將如何兌現增加美國農產品採購的承諾，美國會多快兌現把9月關稅上調的關稅稅率降低一半。

分析師表示，美中達成初步貿易協議，提振全球經濟的前景。Bruderman Asset Management首席市場策略師Oliver Pursche表示，美國加徵關稅計畫，實現投資人最樂觀的預期。

原定於12月15日對包括蘋果iPhone在內的一系列消費品加徵關稅的計畫暫停，蘋果股價大漲1.7%，提振標普500和那指。

Kingsview Asset Management駐芝加哥的投資組合經理Paul Nolte表示：「好消息已經來了，隨著投資人回家慶祝耶誕節和新年，本周應該是成交量不錯的最後一周，之後的交易會較清淡，波動減少。」

美國聯準會（Fed）今年的寬鬆政策以及美國經濟數據強勁，也助美股頻創新高。標普500指數今年累計上漲逾27%，可望締造六年來最大年度漲幅。

聯合健康保險（UnitedHealth Group）和安進（Amgen）在高盛將其列入「優先買進名單」後，股價跳漲。聯合健康上漲2.3%，安進上漲2.7%。