台韓鋼材越南加工輸美 美終裁祭最高456％關稅

美國商務部16日宣布對越南鋼鐵產品做出最終裁定，認定某些原產於南韓及台灣鋼材，運至越南簡單加工為抗腐蝕鋼品及冷軋鋼出口至美國，規避反傾銷稅與平衡稅。

商務部將指示美國海關對使用南韓或台灣材料製成的相關產品，收取現金保證金，最高稅率達456.20%，實施日期追溯自2018年8月2日展開調查日起進口的貨品。

據指出，此案針對越南，並非針對台灣廠商，只是因某些越南廠商使用產自中國大陸、南韓、台灣等地的鋼材，也無關「洗產地」。

商務部稱，美國依照Steel Dynamics、California Steel Industries、AK Steel Corporation、ArcelorMittal USA LLC、Nucor Corporation、United States Steel Corporation等美國公司的要求，展開相關調查。

商務部今年7月初發布新聞，公布有關越南出口美國鋼品的反規避調查初步裁定，認為有使用原產於南韓及台灣鋼材，在越南簡單加工為抗腐蝕鋼品及冷軋鋼，涉嫌規避反傾銷稅。

我經濟部7月8日在臉書發文指出，經過其初步調查，台灣鋼並不會被課456%的重稅，此案也不是所謂的「洗產地」。