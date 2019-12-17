親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

卜蜂爆勾結業者 汙泥倒農地 13人起訴

台韓鋼材越南加工輸美 美終裁祭最高456％關稅

2019-12-17 07:04聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

美國商務部16日宣布對越南鋼鐵產品做出最終裁定，認定某些原產於南韓及台灣鋼材，運至越南簡單加工為抗腐蝕鋼品及冷軋鋼出口至美國，規避反傾銷稅與平衡稅。

商務部將指示美國海關對使用南韓或台灣材料製成的相關產品，收取現金保證金，最高稅率達456.20%，實施日期追溯自2018年8月2日展開調查日起進口的貨品。

據指出，此案針對越南，並非針對台灣廠商，只是因某些越南廠商使用產自中國大陸、南韓、台灣等地的鋼材，也無關「洗產地」。

商務部稱，美國依照Steel Dynamics、California Steel Industries、AK Steel Corporation、ArcelorMittal USA LLC、Nucor Corporation、United States Steel Corporation等美國公司的要求，展開相關調查。

商務部今年7月初發布新聞，公布有關越南出口美國鋼品的反規避調查初步裁定，認為有使用原產於南韓及台灣鋼材，在越南簡單加工為抗腐蝕鋼品及冷軋鋼，涉嫌規避反傾銷稅。

我經濟部7月8日在臉書發文指出，經過其初步調查，台灣鋼並不會被課456%的重稅，此案也不是所謂的「洗產地」。

經濟部表示，美國對幾個國家的「抗腐蝕性鋼品」，確實有課徵反傾銷稅及平衡稅，但稅率高達456%的是中國大陸，南韓約49%，台灣則是3.66%；這次案例起源是因美國對越南進行調查，並不是台灣鋼材透過越南洗產地，只要可以證明進口鋼品為台灣製造，被課的稅率是比較低的3.66%。

美國商務部長羅斯。本報資料照片
美國商務部長羅斯。本報資料照片
分享

越南南韓反傾銷

延伸閱讀

美商務部終裁台韓在越南加工若干鋼品規避關稅

日韓重啟貿易對話 南韓：增進雙方理解

不止經濟！美官員指中國這一方面正因關稅面臨龐...

河內空污嚴重 越南政府籲民眾避免戶外活動

相關新聞

中美貿易協議利多 美股指數續登新高

2019-12-17 05:37

白宮顧問柯德洛下月訪英 商談貿易協定

2019-12-17 04:09

歐、英、日製造業萎縮加劇

2019-12-16 23:42

再過27年 這個國家可能以單人家庭最常見

2019-12-17 00:57

多國紙鈔逃走中 央行扮柯南追查真相

2019-12-17 00:52

英國人將花24億英鎊買耶誕派對裝 二成民眾穿一次就丟!

2019-12-17 00:34

美食品原料供應 巨獸成形

2019-12-17 00:20

印度Uber Eats喊賣

2019-12-17 00:18

H&M上季銷售不如預期

2019-12-17 00:18

復飛無期 波音擬停產737 MAX

2019-12-17 00:17

英央行新總裁 三選一

2019-12-17 00:13

美油氣投資降溫 衝擊經濟

2019-12-17 00:12

星國貨櫃吞吐量創高 亞洲景氣見回溫跡象

2019-12-16 23:37

美股再創新高 美中貿易協議掃除「耶誕行情」障礙

2019-12-16 23:10

日韓重啟貿易對話 南韓：增進雙方理解

2019-12-16 21:42

投資人靜候美中貿易協議細節釋出 亞股多收黑

2019-12-16 19:52

華僑銀行看好台幣明年初表現勝韓元 因總體展望具韌性

2019-12-16 17:26

世銀：有3名台灣員工 非成員國僱員能繼續工作

2019-12-16 12:39

非洲豬瘟衝擊 越南豬肉價格創10年新高

2019-12-16 12:10

巴隆點將 美明年十大飆股出列

2019-12-15 23:42

輪船業減排 燃油市場劇變

2019-12-15 23:42

美擬擴大電動車租稅優惠

2019-12-15 23:42

美對歐關稅 可能加到100%

2019-12-15 23:41

台灣科技股2020年成長動能一切俱備 台積電帶頭衝

2019-12-10 14:16

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

他們被騙去爬活火山？旅行社話術 怎樣害死18人

2019-12-16 11:00

最快5秒！日本海關電子申報 2020年6大機場全面開放

2019-12-16 11:08

全球最紅YouTuber宣布2020年暫退 拍片訴「我好累」

2019-12-16 14:39

「受夠了」！紐時等10多家美媒社論 支持彈劾川普

2019-12-16 11:13

乘客所不知道的心酸內幕 日本地勤人員四大挑戰

2019-12-16 14:54

男遭蛇咬竟以牙還牙 最後結局超展開

2019-12-16 16:33

不止經濟！美官員指中國這一方面正因關稅面臨龐大考驗

2019-12-16 18:36

華郵：台灣「茶黨」抵制親中手搖飲 戳破「一中」泡泡

2019-12-16 10:29

美中貿協川普大勝？專家：美付出重大成本換來小協議

2019-12-16 10:52

歐巴馬：女性無疑優於男性 全球問題多來自掌權老男人

2019-12-16 17:26

美國狂徒「行刑式」殺警！朝頭部連轟10槍 行兇片段曝光

2019-12-16 20:59

賴海哲強調美中貿易協議完全底定 「三連勝」達成

2019-12-16 07:59

76歲日本前高官殺害44歲啃老族兒子 東京法院判刑6年

2019-12-16 18:47

24年前嫩照被媽出賣！馬斯克自曝去垃圾場撿零件修車

2019-12-16 17:24

印度示威蔓延全國 警方闖大學圖書館毆打學生

2019-12-16 22:35

14歲少年誤觸「蘇聯炸彈」慘死 爸淚崩：遺體剩頭和胸

2019-12-16 19:14

超尷尬！主持人連播8小時喊卡 直接癱倒鏡頭仍放送

2019-12-16 21:11

哥大女遭劫殺 白思豪、家屬批：大麻言論殘酷無情！

2019-12-17 05:13

奧地利大師克林姆失竊23年名畫 園丁在外牆下疑似找到了

2019-12-16 16:33

再過27年 這個國家可能以單人家庭最常見

2019-12-17 00:57

影／墜地前神救援！嬰兒倒頭栽 店經理徒手秒接

2019-12-16 13:08

F1賽車前老闆女兒豪宅遭竊 50分鐘損失價值20億珠寶

2019-12-16 18:10

CNN：川普把參院彈劾審判當成一場秀 準備大展身手

2019-12-16 09:43

與華府越鬧越僵 艾爾段：若有必要恐關美軍基地

2019-12-16 08:28

世銀：有3名台灣員工 非成員國僱員能繼續工作

2019-12-16 12:39

現代又華麗！朝鮮平壤地鐵大翻新 告別昏暗讓人眼睛一亮

2019-12-16 13:21

男面試爽約稱奶奶過世 對方慰問竟被怒嗆只因揭穿謊言

2019-12-16 18:03

多國紙鈔逃走中 央行扮柯南追查真相

2019-12-17 00:52

農業研究新發現 5公尺外也能偵測到植物發出的聲波

2019-12-16 19:47

美中貿易協議機制 中若違約美可報復

2019-12-16 15:53

這兒子「太孝順」！巴西男子扮女裝替母考駕照

2019-12-16 21:51

日本烏龍警官 上膛配槍忘在便利商店洗手間

2019-12-16 21:44

謝安達：川普比尼克森更糟 共和黨力保是毀憲亂紀

2019-12-16 10:20

美罕見譴責印度侵害人權 專家：為了選票

2019-12-16 23:00

豪華版膠囊旅館吸客妙招：提供個人梳妝台、免費酒水

2019-12-16 13:16

報告：中國大陸出口AI監視科技至逾60國

2019-12-17 01:11

土耳其驗屍官：白盔共同創辦人死於墜樓

2019-12-16 22:23

影／氣候峰會無結果 環保少女大罵「靠牆站好」

2019-12-16 14:22

談中美第一階段貿易協議 北大國關教授：有總比沒有好

2019-12-16 16:08

北韓威脅要走「新路」 半島局勢日趨緊張

2019-12-16 21:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top