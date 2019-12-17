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美商務部終裁台韓在越南加工若干鋼品規避關稅

2019-12-17 06:44經濟日報 文／編譯劉忠勇

美國商務部發布最終裁決，將原在南韓或台灣生產、運至越南小幅加工後再輸美的若干鋼品，課徵高達456%的關稅。

商務部發布新聞稿，認定在越南生產耐蝕鋼和冷軋鋼品，採用的是在南韓或台灣生產的基材，目的在規避美國反傾銷和反補貼關稅。

商務部將指示海關繼續對這些鋼品收取反傾銷稅和平衡稅的現金擔保，差額最高達到456.2%。

美商務部對洗產地的越南鋼品課徵高達456%的關稅。路透
美商務部對洗產地的越南鋼品課徵高達456%的關稅。路透
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越南反傾銷灣生

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