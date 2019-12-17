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中美貿易協議利多 美股指數續登新高

2019-12-17 05:37世界日報 記者張大仁／綜合報導

美中達協議，美股指數創歷史新高，連續第四個交易日走升。（美聯社）
美中達協議，美股指數創歷史新高，連續第四個交易日走升。（美聯社）
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由於中美之間達成所謂第一階段貿易協議，為華爾街結束一年多來的障礙，美國股市創下歷史新高，連續第四個交易日走升。

道瓊工業平均指數上漲100.51點或0.36%收2萬8235.89點。史坦普500指數上漲22.65點或0.71%收3191.44點。那斯達克綜合指數上漲79.35點或0.91%收8814.23點。

Bokeh Capital創始人佛瑞斯特(Kim Forrest)就貿易協議指出：「我個人認為，這就是過去一年一直在尋找的東西。」「貿易量的增加將使企業能夠重新開始資本支出。一直以來它被凍結，其中大多數是科技採購。」

科技股上漲0.9%，創歷史新高，其中美光科技上漲3.4%，西部數據(Western Digital)上漲4.05%。高盛推動道指創下歷史新高，上漲1.35%。

來自中國的強勁經濟數據也提振市場情緒。 11月中國工業生產同比成長6.2%，高於預期。上月中國零售額也增加8%。

TS Lombard中國政策分析師歐科特(Eleanor Olcott)在報告中表示：「這應可暫時擱置市場中的『貿易戰』動盪因素，在過去一年半中，它一直主導大盤走勢。」「在目前這段短暫的中美關係平靜時期可提供一些投資機會。」

川朗總統就有關股市創新高紀錄推文表示：「股市創新高！我永遠不會厭煩一再告訴你這些，我們永遠不會厭煩持續獲勝！」

但是，市場仍然謹慎，因為尚不清楚貿易協議的關鍵細節，例如農業採購量和美國貿易逆差。不過，美國貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)保證該協議「完整達成」。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)表示：「我知道美國農民很高興能重新獲得以前的最大客戶。」「但是，要達到政府希望在明年獲得的數字會很困難。」

波音下跌4.27%，抑制了升勢。在《華爾街日報》15日報導該公司即將做出可能停產或減產737 Max決定後，這家航空巨頭的股票大跌。

在數據方面，12月美國全國房屋建築協會信心指數升至20年來最高水平。同時，IHS Markit的數據顯示，12月美國商業活動觸及5個月高點。

華爾街農民建築

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