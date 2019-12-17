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美食品原料供應 巨獸成形

2019-12-17 00:20經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

美國國際香精香料公司（IFF）同意以262億美元，併購美國化工巨擘杜邦（DuPont）旗下的營養與生物科學部門，寫下IFF歷來最大規模交易。合併後的新公司價值將達454億美元，一舉躍居美國食品業頂尖原料供應商，並插旗快速成長的健康食品市場。兩家企業15日表示，合併後的新公司年營收上看110億美元，將成為大豆蛋白、益生菌、酵素，以及各類消費者產品香氣和口味所需原料的主要供應商。IFF執行長費比格（Andrea Fibig）說：「透過高度互補的產品組合，我們將擁有全球性的規模，並在重點成長產業占據領先地位，能藉此把握市場趨勢、為股東帶來強勁獲利、為員工創造機會。」

杜邦旗下的營養與生物科學部門被IFF以262億美元收購。 路透
杜邦旗下的營養與生物科學部門被IFF以262億美元收購。 路透
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兩強聯手後，將使IFF的更多產品插旗包括植物肉等快速崛起的食品市場區塊。杜邦的大豆蛋白和食品黏著劑，以及IFF的食用色素和調味香料，均用於這些食品中。隨著消費者的健康意識抬頭，這類健康食品的銷售額和曝光度正快速成長。新公司還將生產藥品用的膠囊和居家清潔用品的香精。

IFF在競標中擊敗愛爾蘭食品添加劑大廠Kerry集團，拿下杜邦的營養生科部門。兩家大廠將以逆向莫里斯信託（RMT）的形式進行交易，意謂杜邦的股東不用支付交易稅。根據協議內容，新公司將由費比格繼續領導，一肩扛起董事長兼執行長的重責，新公司55.4%的股權歸屬杜邦股東，剩下則為IFF股東持有。一旦交易完成，杜邦股東預料可在2021年首季收到73億美元的一次性現金分紅。

若以非正式財務報告（pro forma）推估，新公司2019年營收為110億美元，稅前息前折舊前攤銷前盈餘（EBITDA）為26億美元，預期新公司能在第三年底前省下3億美元成本，總員工數將逾2.3萬人，全球生產據點超過180個。

IEF與杜邦營養部門交易概覽 圖／經濟日報提供
IEF與杜邦營養部門交易概覽 圖／經濟日報提供
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杜邦愛爾蘭酵素

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