美食品原料供應 巨獸成形

美國國際香精香料公司（IFF）同意以262億美元，併購美國化工巨擘杜邦（DuPont）旗下的營養與生物科學部門，寫下IFF歷來最大規模交易。合併後的新公司價值將達454億美元，一舉躍居美國食品業頂尖原料供應商，並插旗快速成長的健康食品市場。兩家企業15日表示，合併後的新公司年營收上看110億美元，將成為大豆蛋白、益生菌、酵素，以及各類消費者產品香氣和口味所需原料的主要供應商。IFF執行長費比格（Andrea Fibig）說：「透過高度互補的產品組合，我們將擁有全球性的規模，並在重點成長產業占據領先地位，能藉此把握市場趨勢、為股東帶來強勁獲利、為員工創造機會。」 杜邦旗下的營養與生物科學部門被IFF以262億美元收購。 路透 分享 facebook

兩強聯手後，將使IFF的更多產品插旗包括植物肉等快速崛起的食品市場區塊。杜邦的大豆蛋白和食品黏著劑，以及IFF的食用色素和調味香料，均用於這些食品中。隨著消費者的健康意識抬頭，這類健康食品的銷售額和曝光度正快速成長。新公司還將生產藥品用的膠囊和居家清潔用品的香精。

IFF在競標中擊敗愛爾蘭食品添加劑大廠Kerry集團，拿下杜邦的營養生科部門。兩家大廠將以逆向莫里斯信託（RMT）的形式進行交易，意謂杜邦的股東不用支付交易稅。根據協議內容，新公司將由費比格繼續領導，一肩扛起董事長兼執行長的重責，新公司55.4%的股權歸屬杜邦股東，剩下則為IFF股東持有。一旦交易完成，杜邦股東預料可在2021年首季收到73億美元的一次性現金分紅。