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印度Uber Eats喊賣

2019-12-17 00:18經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

知情人士表示，優步（Uber）正洽談出售印度Uber Eats餐點外送事業，賣給當地對手Zomato媒體公司，成為Uber持續削減全球開支、力拚獲利的最新舉措。

華爾街日報報導，Uber把Uber Eats的印度事業賣給Zomato的交易，最快可能本周宣布。這筆交易目前對Uber Eats印度事業的估值約為4億美元，而Uber可能也投資Zomato公司1.5億至2億美元，取得大量股權。Uber和Zomato發言人都對此傳言不予置評。

Uber之前只有結束過一個國家的餐點外送服務，也就是今年9月結束了在南韓的食物外送服務，退出這塊競爭激烈的市場。foodpanda母公司Delivery Hero上周則以40億美元收購一家南韓對手，讓需求日益升高的餐點外送市場競爭更趨白熱化。

知情人士說，Uber可能繼續在印度經營叫車服務事業。Uber在印度正在與Ola捉對廝殺。分析師表示，Uber在出售須快速擴張和削價搶客的餐點外送服務後，或許能省下一大筆成本。

豐全球研究公司分析師卡恩指出，印度市場競爭太激烈了，Uber在退出印度餐點外送市場後，每年可望減少約5億美元的虧損。

Uber執行長庫斯洛沙希正在整頓公司財務。Uber上季淨損12億美元，金額為2017年以未上市公司身分開始公布數據以來第三大。

Uber印度南韓

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