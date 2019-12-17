復飛無期 波音擬停產737 MAX

知情人士透露，由於美國飛機製造商波音（Boeing）的737 MAX客機復飛時間遙遙無期，波音正考慮暫停或減少生產這款客機。此舉可能加重航空業者的財務壓力。 知情人士透露，由於美國飛機製造商波音（Boeing）的737 MAX客機復飛時間遙遙無期，波音正考慮暫停或減少生產這款客機。此舉可能加重航空業者的財務壓力。 路透 分享 facebook

華爾街報導，在幾個艱難選項中，波音管理階層日益認為暫停生產的可行性最高。就在幾天前，美國監管機構警告，波音一直對737 MAX何時獲准復飛抱持著不切實際的期待。波音董事會於15、16日在芝加哥召開會議。繼4月的前次減產後，進一步減產可能推升波音的成本，並造成在財報上認列費用，因為能分攤固定費用的飛機數量減少。

波音減產還可能引發全球航空業裁員或要求員工休無薪假，及航空公司的營運因大約800架機隊可能停飛近一年而受到進一步中斷。航空公司也可能支付更高的費用租賃飛機以彌補損失的運能，導致財務壓力加重。

波音10月表示，若聯邦政府對737 MAX的飛行控制軟體修正及訓練變更的批准延至2020年，就有必要停產或擴大減產。

知情人士說，波音董事會的商議（會議預定持續至16日）可能更加緊迫，因為波音執行長米倫伯格上周與美國聯邦航空總署（FAA）署長狄克生開會，將發給許可證的可能時程表重新設定在明年2月或之後。

知情人士說，由於波音已計劃在耶誕節和新年假期關閉華盛頓州倫頓市的737組裝廠，因此預計不會立即裁員。這個年底假期停工通常持續約兩周。