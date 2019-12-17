英央行新總裁 三選一

金融時報報導，英國政府將在未來幾天決定新任的英國央行總裁人選，人選名單已鎖定三人，包括曾任英國央行副總裁的倫敦政經學院（LSE）校長夏菲克（Minouche Shafik）、英國金融行為監理局（FCA）局長貝利（Andrew Bailey），以及曾為英國央行評估決策程序與透明度的美國聯準會（Fed）前官員華許（Kevin Warsh）。

報導指出，英國央行現任總裁卡尼預定在1月底卸任，在首相強生領導的保守黨在本周的國會大選贏得過半席次後，官員希望財相賈維德能儘快針對央行總裁接班人選做出決定。英國財政部強調，還沒針對卡尼的繼任人選做出最後決定，也不確定是否會在耶誕節前宣布。

報導指出，在強生本周預定的改組內閣作業中，賈維德可望留任，並將得知官員早在夏季就擬好的可能人選清單。

夏菲克曾在2014至2017年擔任英國央行副總裁，負責市場與銀行業務。

她若接任總裁，將成為英國央行首位女總裁，須展現能全盤掌握英國央行事務的能力。

貝利也長期被視為卡尼的熱門接任人選之一，但在他掌理FCA期間曾爆出一連串的企業醜聞，引發外界質疑FCA的效能。

他也曾擔任央行多個重要職位，包括總裁私人秘書和出納主管等。

華許在Fed任職期間，以協助該機構安度金融海嘯而聞名，也曾協助英國央行評估決策程序和透明性。他去年也曾被列入Fed主席的人選名單。