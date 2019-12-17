美油氣投資降溫 衝擊經濟

美國頁岩石油／天然氣業者削減支出，已經使德州二疊紀盆地等最紅火的油氣產區，付出景氣走軟的代價，勞工加班縮減，雇主挑肥揀瘦，飯店門可羅雀，且預料明年景氣還將更加疲軟。

當前的頁岩油業景氣降溫很不尋常，因為今年以來，國際油價始終在每桶57美元上下盤旋，並未大跌。但由於許多業者的獲利不佳、甚至虧損，令股東及投資者相當不滿。過去三年來美國油氣業者股價已下跌47%，表現遠不如標普500指數同期的大漲49%。

美國油氣業者為滿足投資人的要求，已把營運重點從一味增產及擴大投資，轉為更重視獲利。達拉斯聯邦準備銀行經濟學者普南提指出，「除非油價大幅上漲，否則繁榮期已告一段落」。

美國經濟已受到油氣業縮減投資的影響。達拉斯聯準銀行指出，全美非住宅固定投資今年第2、3季分別下降1.01%及2.66%，部分就是因為油氣業投資減少。Rystad能源顧問公司指出，今年北美頁岩石油業實質投資額預估減少6%，2020年預估將再減14%

業者也在裁減員工。截至10月底的一年內，油田服務業的就業人數經季節調整後已減少5%。

德州能源業今年1-9月就業人數已年減2.1%，工作時數也縮短；北達科他州1-10月礦業及森林業（包括油氣業）就業更減少約9%。業者之前常為員工周轉率太高而煩惱，現在已經完全不必。