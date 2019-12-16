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美股再創新高 美中貿易協議掃除「耶誕行情」障礙

2019-12-16 23:10經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

標普500指數今（16）日早盤再創歷來新高，主要受惠於美中達成第一階段貿易協議，為美股的「耶誕行情」奠定基礎。

道瓊工業指數早盤漲約150點，標普500指數上漲0.6%，那斯達克指數同樣創下歷來新高，上漲0.7%。

市場信心也受到中國大陸的強勁經濟數據提振。大陸11月工業生產年比增長6.2%，優於市場預期，上月零售銷售也躍增8%。

美國和大陸上周五（13日）宣布，對第一階段貿易協議文本達成共識。美國將撤回部分對大陸產品的關稅，大陸也將增加購買美國農產品。美國財政部長米努勤說，這份協議將在1月正式簽署。

標普500指數今（16）日早盤再創新高，美中第一階段貿易協議達成確立美股到年底前...
標普500指數今（16）日早盤再創新高，美中第一階段貿易協議達成確立美股到年底前的上漲路線。 美聯社
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