美股再創新高 美中貿易協議掃除「耶誕行情」障礙

標普500指數今（16）日早盤再創歷來新高，主要受惠於美中達成第一階段貿易協議，為美股的「耶誕行情」奠定基礎。

道瓊工業指數早盤漲約150點，標普500指數上漲0.6%，那斯達克指數同樣創下歷來新高，上漲0.7%。

市場信心也受到中國大陸的強勁經濟數據提振。大陸11月工業生產年比增長6.2%，優於市場預期，上月零售銷售也躍增8%。