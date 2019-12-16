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分析師看2020年港股乏善可陳 不愛金融股

2019-12-16 09:57經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

經過表現平平的2019年之後，香港股市明年仍可能不會帶來多少驚喜。

主要券商在2020年展望報告中提到總經到特定行業的疑慮。摩根士丹利認為，在新加坡股市可以找到更優質的金融和地產股。瑞銀則認為，香港股市相對於新加坡而言仍並不便宜。

隨美中貿易協議即將達成的協議，恒生指數上周後三日大漲4.7%，創下6月以來最大三日漲幅。不過，恒生指數2019年來僅上漲7.1%，漲幅遠遠不及其他各地動輒兩位數的漲幅，其中也包括中國內地。

以下是一些策略師對香港股市的看法。

●摩根士丹利

大摩仍建議減持MSCI香港指數，理由是成份股企業營收總額中一半曝險於香港，相較之下恒生指數為19%，恒生中國企業指數為4%。摩根士丹利對MSCI香港指數（今年上漲6.6%）的排名在30個市場中墊底，「儘管相對的股價淨值比（price-to-book）有所改善。我們的總經和分析師團隊認為本地業者會經歷更長期的調整，尤其是銀行。」

與此同時，Jonathan Garner等策略師上個月轉而建議增持新加坡的金融股。和香港一樣，新加坡也是亞洲的一個主要金融中心。

摩根士丹利表示，香港經濟今年預計會萎縮，而明年也幾乎不會成長。商業地產租金和住宅價格預計會進一步下降。

●瑞銀

對瑞銀來說，港股名列亞太地區股市不看好的股市。除交易風險外，瑞銀指出，香港金融業面臨隨美國降息而來的利潤壓力。港幣和美元採聯繫匯率，因此香港金融管理局貨幣政策和聯準會（Fed）亦步亦驅。

儘管香港股價因今年表現較差，「如今顯得較有吸引力」，但港股「經行業調整的基礎仍不便宜」，且香港不確定性仍高。其他風險包括中國經濟走緩和「當地政情」。

●大和證券

大和持續對香港和中國給予「表現不如大盤」 的評級，理由是中國經濟走緩。大和證券發布報告說，儘管2019年表現落後，港股價位仍明顯高過新加坡股市。

●高盛

高盛對港股明年表現看法「中性 」，但未指明是受當地政治因素的影響，「市場可以說已反映當前環境。不過，因回復正常情況的時機和途徑欠缺能見度，也影響他們對市場比重的看法」。

恆生指數漲跌幅和上證綜合指數比較。圖／擷自彭博
恆生指數漲跌幅和上證綜合指數比較。圖／擷自彭博
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