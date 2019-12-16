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IFF併杜邦旗下營養部門 消費品業誕生454億美元新巨人

2019-12-16 08:44經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

美國國際香精香料公司（IFF）周日（15日）表示，將以262億美元併購杜邦（DuPont）旗下的營養與生物科學部門。合併後的新公司將會是一個新的消費品業界巨人，價值454億美元。

IFF在聲明中指出，根據合約，杜邦股東將在擁有新公司55.4%股權，既有的IFF股東將擁有44.6%。另外，併購結案時，杜邦也將獲得一次性的現金73億美元。彭博資訊說，這是IFF有史以來最大手筆的併購案。

目前IFF執行長Andreas Fibig會出任新公司的執行長，同時繼續擔任董事長。

彭博稍早曾經報導，愛爾蘭的乳品製造商Kerry集團也有意收購杜邦營養部門，與IFF競爭此一併購目標。

美國國際香精香料公司（IFF）位於美國紐約的總部大樓。（網路圖片／擷自IFF官網...
美國國際香精香料公司（IFF）位於美國紐約的總部大樓。（網路圖片／擷自IFF官網）
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