IFF併杜邦旗下營養部門 消費品業誕生454億美元新巨人

美國國際香精香料公司（IFF）周日（15日）表示，將以262億美元併購杜邦（DuPont）旗下的營養與生物科學部門。合併後的新公司將會是一個新的消費品業界巨人，價值454億美元。

IFF在聲明中指出，根據合約，杜邦股東將在擁有新公司55.4%股權，既有的IFF股東將擁有44.6%。另外，併購結案時，杜邦也將獲得一次性的現金73億美元。彭博資訊說，這是IFF有史以來最大手筆的併購案。

目前IFF執行長Andreas Fibig會出任新公司的執行長，同時繼續擔任董事長。