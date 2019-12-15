蘋果員工新福利 免費基因檢測

CNBC報導，在矽谷的蘋果公司總部工作的員工，現在可以獲得免費的基因現場檢測的福利。

蘋果公司與醫療科技公司Color Genomics合作，在總部附近設立名為「AC健康」（AC Wellness）的健康診所，讓員工及其家屬能享有現場的健康檢查。這還只是蘋果為招賢納士的眾多優渥福利之中。基因檢測據稱也會在這裡進行。

基因檢測可以篩檢出遺傳性疾病，或是會世代遺傳的身體症狀。根據Color Genomics，基因檢測讓人能及早預防疾病的發生，減少未來罹患疾病的次數。

基因檢測可能要價不斐。根據Color Genomics的網站，光是該公司的標準檢測就要300美元。這項檢測可以篩檢出能預測提高罹患癌症或心臟病風險的基因突變，並提供家族病史的相關資訊。

儘管是在蘋果資助成立的「AC健康」診所進行基因檢測，但蘋果將無法取得員工基因檢測的資料。為了遵守醫療隱私法規，「AC健康」診所的行政單位是交由分立的蘋果子公司獨立營運，而診所的醫療人員都不是蘋果雇用的。