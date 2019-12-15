這本書好看到 讓比爾蓋茲熬夜凌晨三點

假日購物季是滿心感恩與施予的絕佳時機，儘管有很多送禮指南，但為親友挑選禮物壓力可不。送書準錯不了，尤其是微軟創辦人蓋茲熬夜也要看完的書。雖然蓋茲已分享過上數百本讀物，但他特別肯定辛溥生（Graeme Simsion）的蘿西計畫（The Rosie Project）這本書。

蓋茲2016年接受紐約時報訪問時說，這本書是太太梅琳達（Melinda）推荐給他。她 「一直大聲朗讀部分內容」給他聽。蓋茲說：「最後我決定看一下，我從某天晚上11時開始看，一直讀到翌日凌晨3時。」

這是辛溥生寫的第一本小說，故事主角是一位可能患有亞斯伯格症的遺傳學者小唐（Don Tillman）。他下定決心要找個跟他最速配的妻子，因此精心擬定長達16頁的雙面問卷以協助完成其擇偶計畫。

這本書的內容無關遺傳學或過於理性思考，也不是主角的搞笑旅程，而是深入被許多人視為怪胎者的內心與想法─並且發現他與其他人並無太大不同。蓋茨評論說：「這本書談到要對自己的身分及擅長的領域感到自在，是一本非常巧妙、有趣而且感心肺腑的書。」

蓋茲曾說這是他長久以來讀過的「最棒小說之一」，對這本書絕對是莫大的肯定，因為蓋茲是個不太看小說的人。事實上，蓋茲覺得這本書實在太好看了，因此當成禮物送給至少50位友人。

若不想在今年假日購物季太費神採買禮品，不妨學學蓋茲的方法，買本蘿西計畫送給親友。