自駕車滿街跑願景尚難實現 技術未成熟得再等等

首批無人駕駛汽車原本今年就應該在美國各城市上路，但距今年結束僅剩幾天，汽車製造商跟矽谷高科技業者的這個崇高目標離實現仍有段距離。

探討美國汽車業歷史的書籍「我們到了嗎？」（Are We There Yet?暫譯）作者兼評論家艾柏特（Dan Albert）表示，近來包括配備自駕功能的特斯拉（Tesla）電動車所發生事故顯示，「這項技術尚未成熟」。

美國每年有4萬人死於道路意外事故，大都是人為錯誤造成。業者宣稱自駕車有助減少這類事故，但艾柏特質疑這些樂觀的銷售宣傳，因為這類汽車也已造成死亡。

因此，這些高科技汽車的自動駕駛功能只限於停車、剎車、發動或在停車場內行駛時使用。自動駕駛汽車如今只在少數幾個城市的有限測試計畫使用。

美國市調機構Navigant Research專家工程師阿布薩米（Sam Abuelsamid）表示：「自動駕駛可能用在像封閉校園之類的區域，那裡的車速較低，與其他車輛、行人或自行車騎士很少或沒有互動，也不受惡劣天氣影響。」

他說，最大的問題是「感知能力」，即感應器偵測其他車輛、行人、動物和騎士等等物體後，軟體處理相關資料和預測對方可能行動並加以因應的能力。

加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）工程和電腦科學教授沙霍（Avideh Zakhor）也說，這個部分是關鍵。她表示：「感知部分尚未解決。目前公開可以取得的資料顯示，最先進的是80%至85%（可靠度），這表示在剩下的15%時間，車子會撞上人或物體，奪走性命或摧毀它們。」

美國約40州的現行法律只允許測試這些車輛。產業人士希望自駕車累積數以千計里程後，能讓當局安心，相信這項科技的安全性。

不過，亞馬遜公司（Amazon）及飛雅特克萊斯勒汽車公司（Fiat Chrysler）支持的專研自駕技術新創公司Aurora表示：「在未來5年，我們應該會看到自駕車部署達到地區等級。」

但阿布薩米表示，無人駕駛車輛應該會盡快以小規模開始試跑。「到2020年中至年底，我們可能可以看到數量有限的車輛出現在少數地點，而2021年及之後會看到更多。」