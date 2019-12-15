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影／「你餓了嗎？」 駭客入侵居家監視器 小孩壞嚇

2019-12-15 18:32聯合報 編譯尤寶琪／即時報導

美國亞馬遜監視系統Ring爆安全漏洞，美國多州傳出有用戶遭駭客入侵，透過系統驚嚇用戶，跟小孩說話、播放恐怖音樂，甚至還勒索贖金換取不再繼續監控。不過對此Ring表示，這並非是出現安全漏洞，而是駭客取得使用者憑證，並呼籲用戶使用雙重身分認證機制。

內布拉斯加州爸爸亞當·克里奇克（Adam Krcilek），分享11日自家Ring監視器錄到的一段影片。影片中，爸爸克里奇克走到門外去發車，暫留女兒在家中看電視，這時一名男子的聲音從Ring監視器中傳出，問他女兒在看什麼節目，「我看過那節目，現在演到第幾季啦?」

克里奇克隨後返回屋內，似乎未注意到Ring監視器遭入侵，直到駭客又發聲問說「你餓了嗎？」這時克里奇克才突然抬起頭來，發現異狀，一邊問「你是誰」一邊朝Ring監視器方向走來。

《每日郵報》報導，克里奇克馬上將監視器給關掉，並提報給Ring，但Ring事後只告訴他，要他加強密碼，使用雙重認證。克里奇克不滿的表示，他6個月前購買安裝Ring的時候，沒有任何指示告訴他需要使用雙重認證。

亞馬遜Ring監視系統過去一周傳出至少5起駭客入侵事件，包括密西西比州用戶艾希莉‧列梅伊（Ashley Lemay），為了能在上班時間查看孩子在家狀況，而在8歲的女兒房間安裝Ring系統，結果卻被駭客入侵，並聲稱是耶誕老人，教唆女兒弄亂破壞房間，並播放恐怖電影歌曲，嚇壞女兒。

另外還有在喬治亞州有用戶在就寢時，聽到Ring監視器傳出聲音，說可以看到他們躺在床上。佛羅里達州也用戶遭駭客入侵並被莫名辱罵長達三分鐘，直到他們拔掉電池才停止。德州則有用戶遭駭客勒索50比特幣，否則將關閉他們的帳戶。

Ring事發後表聲明指出，在得知該入侵事件後，已立即阻止駭客繼續入侵帳戶並連絡可能受影響的使用者，不過這些事件中，駭客並未攻陷該公司的系統，應是取得了使用者的登入憑證，建議用戶應該要立即變更所購買裝置的密碼，重新設置強大密碼，或是啟用雙重認證來保護自己的隱私。

美國亞馬遜監視系統Ring爆安全漏洞，美國多州傳出有用戶遭駭客入侵。內布拉斯加州...
美國亞馬遜監視系統Ring爆安全漏洞，美國多州傳出有用戶遭駭客入侵。內布拉斯加州一名父親就分享11日家中嚇人畫面，顯示Ring遭入侵，陌生男子聲音傳出趁他離開房間，騷擾看電視的女兒。《每日郵報》
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美國亞馬遜監視系統Ring爆安全漏洞，美國多州傳出有用戶遭駭客入侵。密西西比州8...
美國亞馬遜監視系統Ring爆安全漏洞，美國多州傳出有用戶遭駭客入侵。密西西比州8歲女童房間Ring遭入侵，駭客聲稱自己是耶誕老人，還教唆女童搗亂，播放恐怖電影音樂，嚇壞女童。《每日郵報》
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駭客梅伊

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