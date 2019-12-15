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三星加碼80億美元 投資西安第二條記憶體晶片產線

2019-12-15 17:13經濟日報 編譯鍾詠翔／綜合外電

三星電子表示，對旗下西安第二座記憶體晶片廠的投資金額，將加碼80億美元，以提高對華為等中國大陸智慧手機製造商的供應能力。

日經新聞報導，三星對西安第二座記憶體晶片廠的投資金額，將再增加80億美元，此前已投入70億美元。第二座廠房預定2021年全面投產。

三星西安廠區主要對大陸的智慧手機製造商供應NAND快閃記憶體晶片，但也希望能供應非大陸客戶。鴻海有一座工廠，就坐落在三星西安廠區附近。

在三星擴大投資西安第二條記憶體晶片產線之際，已於10月結束在大陸的智慧手機生產業務，該公司去年在大陸市場的市占率不到1%，遠低於2013年的19%。

快閃陸客

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