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非洲網購潛力大 科技結合傳統運營

2019-12-15 17:04台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

對於非洲基礎設施嚴重不足的問題，肯亞的線上購物平台Copia找到了一種結合數位科...
對於非洲基礎設施嚴重不足的問題，肯亞的線上購物平台Copia找到了一種結合數位科技與傳統零售的營運模式。(Photo by Needpix)
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非洲的線上購物市場正在起飛！中國線上零售平台阿里巴巴已在11月25日進軍衣索比亞。然因非洲基礎設施如電力與網路嚴重不足，以及地址殘缺不全，造成不小的網購挑戰，對此，肯亞的線上購物平台Copia找到了一種折衷模式，利用「在地代表」發送紙本商品目錄，再代替顧客訂購。

非洲網購潛力龐大

根據《德國之聲》報導，「非洲線上購物市場具有龐大潛力。」聯合國貿易和發展會議的電子商務與數位經濟部門主任弗雷德里克森指出，當前歐洲約有60%至80%的網購人口，相較之下非洲僅低於5%。

中國最大的線上零售平台阿里巴巴也看準了非洲的商機，特別是中小企業，可藉由阿里巴巴的平台將觸角延伸至國際市場，於11月25日在衣索比亞成立了全球第4個「世界電子貿易平台」。

結合科技與傳統

然而，非洲的線上購物市場仍有諸多挑戰，包含有限的基礎設施、嬴弱的消費者購買力、對消費者的保障不足等等。弗雷德里克森指出，雖然非洲的行動支付愈來愈普及，但大多只限於個人之間的轉帳，尚未成為線上購物的主流付款方式。

《德國之聲》也指出，非洲總體的網路涵蓋率僅22%。非洲電子商務論壇常務董事阿利斯泰爾也表示，在非洲大部分國家中，很多家戶的地址是殘缺不全的，對送貨員造成很大的困擾。

肯亞的線上購物平台Copia，則是找到了一種結合數位科技與傳統零售的營運模式。在非洲的偏鄉，電力和網路等基礎設施嚴重不足，對此，Copia僱用了約5,000位「在地代表」，挨家挨戶發送紙本的商品目錄，顧客用行動支付給在地代表，再交由在地代表下單。

至於送貨也是由熟悉鄰里的在地代表負責，以達成最有效率的物流管理。藉由社區網絡的口耳相傳，也為Copia節省了不少廣告費用。Copia計畫於明年拓展據點至非洲其他國家，非洲的線上購物市場才正要起飛。

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非洲網購衣索比亞

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