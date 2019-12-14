美中敲定貿易協議 對全球股市有何影響？

美國與中國宣布敲定第一階段貿易協議，儘管細節大致上仍付諸闕如，分析師普遍認為這對全球市場應是好消息，因為不確定性降低有助提振企業信心，進而鼓勵業者擴大投資支出，並帶動企業獲利成長。

不過，美國股市三大指數13日收盤漲幅微弱，道瓊工業指數和標普500指數各漲0.01%，那斯達克綜合指數也僅收漲0.2%。分析師認為，這一部分反映「在利多消息證實後賣出，獲利了結」的典型操作。另一因素是，新貿易協議的細節尚未明朗化，以致投資人仍持觀望態度。

策略師也提醒投資人，雖說敲定協議，但美國總統川普行事變化莫測，市場仍將存疑並逐步緊盯後續發展，而且美、中兩國在國家安全、科技競爭、香港和大陸穆斯林人權等重要議題上，仍有歧見未解，將持續成為關注焦點，未來若發生摩擦，仍可能導致市場波動。

目前看來，美中敲定第一階段貿易協議，尚未能一筆勾銷市場的顧慮，但應該有助於使世界兩大經濟體之間的衝突降溫。這可能改善企業獲利以及明年全球經濟成長展望，對股市有利。

Strategas政策研究主管Daniel Clifton說：「關鍵在於，這向企業傳達的訊息是，關稅不但不會升高，還會降低。最重大的結果是，企業支出將隨信心回升而擴增。」

保德信金融首席市場策略師Quincy Krosby說，氣氛轉變，對美股和國際市場都可能是利多。他說：「重點是，貿易戰如果升高，不僅有損美國人的信心，也會進一步加重對中國經濟的壓力，終究可能波及美國經濟。」他認為，這份協議應可減輕中國經濟的壓力，開始恢復動能。

美國取消原訂15日對價值1,560億美元陸貨加徵關稅的計畫，也將嘉惠蘋果（Apple）、沃爾瑪、孩之寶等公司，因為假如這些瞄準消費者產品的關稅生效，這些美商將首當其衝。

此外，川普證實，將降低一些實施中的關稅，這在短期內可望給全球經濟注入一劑強心針，而隨著更多細節趨於明朗，效應可能更大。國際貨幣基金（IMF）今秋預測，全球經濟成長率可能因貿易戰而折損0.8%。