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日企不想再幫別人養人才 美名校MBA日籍生腰斬

日企不想再「幫別人培養人才」美名校MBA日籍生銳減

2019-12-14 21:46經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

近十年來日本到美國名校修習MBA課程的學生人數，幾乎腰斬。路透
近十年來日本到美國名校修習MBA課程的學生人數，幾乎腰斬。路透
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過去十年間，日本到美國名校修習企管碩士（MBA）課程的學生人數大幅下降，幾乎腰斬。日經新聞說，主因是日本企業不再樂意資助員工赴美進修，擔心他們拿到學位後就辭職跳槽。

據東京人力資源公司Axiom資料，今年由美國排名前十的企管碩士學程畢業的日本學生，只有59人，2009年時有104人。全美前十大MBA課程包括哈佛大學、史丹福大學、達特茅斯學院等名校。

日經指出，許多MBA學生學成回國後，就改為其他企業效力，讓日本企業資助員工到名校進修意願愈來愈低。去年由哈佛商學院畢業的衣袋聰就是個例子，他到哈佛進修之前在一家日本大型貿易商社工作，現在他在一家美國主要投資集團上班。

衣袋聰說，新公司吸引他的是工作環境，在現在的美商公司服務，他更能深入參與管理與商業策略的制定，發揮他在哈佛所學。

以往到美國研修MBA的日本學生，多數人的學費是由赴美前所任職的企業資助。企業近年發現常是「幫別人培養人才」之後，由公司付學費的日本MBA學生在2009到2019年之間，人數由61人減少到33人。

日企通常規定受資助到美國修習MBA的員工，需回國服務一定年限，如果提前離職，必須返還公司為其支付的學費。然而留學期間也由公司支應的生活費，卻不必補給公司，對選擇很快就跳槽的人來說，還是划算。

送一名員工到美國名校讀MBA的成本，往往需要14萬到26萬美元，現在日企學乖，一位在日本主要金融集團工作的人士告訴日經：「現在改送到國內院校培訓，成本便宜很多。」

哈佛大學社工

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