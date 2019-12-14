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這本書令比爾蓋茲不忍闔卷 還買50本送好友

2019-12-14 18:07經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

微軟創辦人比爾‧蓋茲。美聯社
微軟創辦人比爾‧蓋茲。美聯社
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每逢佳節總是表達感謝及回饋的絕佳時機，但為所愛之人挑選禮物，可能令人備感壓力。

然而，如果選書送給親友，應該不會有太多差池，尤其是比爾‧蓋茲推薦的書。儘管這位微軟創辦人推薦不下幾百本愛書，但有一本書備受他推崇，即格蘭‧辛溥生所著的《蘿西計畫》（The Rosie Project）。

蓋茲2016年接受紐約時報訪問時說，《蘿西計畫》由他妻子米蘭達推薦，她常看到一半便大聲朗誦書中段落，「最後我決定翻一下這本書，有一晚從晚間11點開始看起，一直讀到半夜三點」。

辛溥生的處女作《蘿西計畫》，以一位可能患有亞斯伯格症的遺傳學者唐‧提爾曼為主角。提爾曼為了找到合適的結婚對象，擬定長達16頁的雙面印問券以達成娶妻任務。

蓋茲在他的書評表示，這本書與遺傳學、過度理性思考，或是主角令人捧腹大笑的旅程關聯較低，主旨是理解這位怪人的心思、發現他其實與一般人沒什麼不同，「這是本慧黠、逸趣橫生又動人的書，講得是能安然接受自己，並理解自己的長處。」

蓋茲還說，《蘿西計畫》是他長久以來讀過「最好的小說之一」，對不大常看小說的蓋茲而言，可謂讚譽有加。事實上，蓋茲認為這本書實在是太棒了，還送給至少50位好友。

蓋茲說，《蘿西計畫》讀來有笑有淚，還發人深省，主角提爾曼會引起每個人的共鳴：「我們都有最深切的恐懼，在提爾曼身上看到這點，使人不再感到孤單。」

紐約時報結婚亞斯伯格症

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