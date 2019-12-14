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澳洲三分之一的大型企業一毛錢稅也沒繳

2019-12-14 09:08聯合報 編譯季晶晶／即時報導

澳洲國稅局（ATO）近日公布企業稅務透明度報告，大型企業裡約有三分之一，明明賺了錢，卻沒繳一毛錢稅。

澳洲廣播公司報導，澳洲國稅局2017-18財政年度稅務資料共列舉2214家公司，710家分文未繳。

許多公司都申報稅項虧損和租稅優惠，通常可以回溯到好幾年前。不過，不繳稅企業的占比在過去三年間逐年下降，2015-16年度是36%，2016-17年度是34%，2017-18年度則是32%。

剩下的1504家公司共申報應付稅款523億澳元（約台幣1.09兆元），比前一年增加66億澳元。

在全部2214家公司裡，1197家是外資企業，1017家是澳洲的公、民營企業。

收入超過50億澳元的超大型企業，在透明度報告裡只占2%，但繳交的稅額占全體應付稅款的53%（279億澳元），占比不如一年前的57%。

國稅局的報告指出，稅收增加主要受到礦業、能源、水資源公司的帶動，原因是大宗商品價格走高，2017-18年度以澳元計算共上漲15%。

國稅局副局長塞恩特（Rebecca Saint）表示，企業若持續申報虧損或有異常低的應稅所得，國稅局更會留意。目前仍有公然避稅的情況，跨國企業嘗試把獲利轉到澳洲境外以減少應稅所得，但這經常招致國稅局專案小組的稽查。

她受訪時說：「我們觀察到的正面趨勢是，許多公司不再出現帳面虧損，而是利用前幾年的損失來抵銷繳稅。我們預期，許多公司再過幾年就會把稅務虧損用罄，開始繳交所得稅。」

塞恩特表示，為因應澳洲現今有較嚴格的反避稅法規，例如跨國反避稅法（Multinational Anti-Avoidance Tax），包括臉書和谷歌等公司都進行重組，使澳洲有逾70億澳元的銷售收入登記在案。

如果企業故意混淆視聽，轉移利潤稅（Diverted Profits Tax）也有助國稅局取得所需資訊。

先前，工黨政府執政期間通過的強有力移轉定價法規，也讓國稅局擁有打擊越線違規企業的強大火力。

根據澳洲國稅局資料，約三分之一大型企業有獲利，卻沒繳一毛錢的稅。路透
根據澳洲國稅局資料，約三分之一大型企業有獲利，卻沒繳一毛錢的稅。路透
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澳洲大火外資

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