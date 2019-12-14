如何看落實協議中的美方變數？ 陸：將續表明嚴正立場

大陸13日晚間召開記者會，宣布中美已就中美第一階段經貿協議文本達成一致。針對美方承諾取消關稅在協議當中有無具體時間表，在此前談判過程中大陸也遇過美方的變數，如何看待中美協議執行層面的不確定性？ 大陸外交部副部長鄭澤光表示，中美第一階段經貿協議的達成，有利於中國，有利於美國，有利於世界；對於美方的錯誤言行，陸方已經並將繼續表明自身的嚴正立場，作出必要、堅決回應。

鄭澤光表示，關於中美關係，陸方的立場是一貫的、明確的。陸方致力於同美方一道努力，實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏。同時，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。

鄭澤光指出，經過建交40年的發展，中美利益深度交融，需要合作應對的全球性挑戰越來越多，這也包括全球經濟、金融的穩定和發展。另一方面，中美之間也存在一些必須重視和妥善處理的深層次問題。

鄭澤光表示，40年中美關係的最大的啟示是，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確的選擇；相互尊重、求同存異才是中美雙方的相處之道。過去一年多兩國經貿磋商的歷程也充分說明了這個道理。

鄭澤光指出，盼美方與陸方相向而行，按照雙方元首達成的重要共識，在相互尊重的基礎上管控分歧，在互惠互利的基礎上拓展各領域合作，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。