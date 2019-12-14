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中美達成經貿協議對陸產生影響？ 陸重申協議平等互利

2019-12-14 01:01聯合報 特派記者呂佳蓉/北京即時報導

大陸13日晚間召開記者會，宣布中美已就中美第一階段經貿協議文本達成一致。對於大陸自美國進口的農產品大幅增加是否會對大陸內部帶來衝擊？大陸農業農村部副部長韓俊重申，中美雙方達成的第一階段貿易協定將是一個平等互利、合作共贏的協定。

韓俊介紹，協議的實施，首先將有利於擴大大陸的農產品對美國的出口，因為大陸每年對美國的農產品出口量也很大。在談判過程中，陸方始終堅持自身合理訴求，經過反覆磋商，美方近期先後公佈了允許中國自產熟製禽肉、鯰魚產品輸美的最終規則，大陸成為繼加拿大、墨西哥、智利等國之後有資格向美國出口自產原料熟製 禽肉的國家，也是目前全世界有資格向美國出口鯰魚的三個國家之一。

韓俊表示，美方同意公佈大陸的香梨、柑橘、鮮棗輸美監管通報程序，允許這些產品向美國出口，並在協議中就儘快解除大陸輸美水產品自動扣留等作出了積極承諾。這其中有些問題已談十多年，這次終於有實質性突破，這些成果將會對陸方相關產品的輸美產生積極影響。

韓俊表示，協議實施，陸方大幅度增加自美國農產品進口，有利於填補大陸農產品供求缺口。舉例而言大豆，大陸現在一年進口的大豆在9000萬噸左右，85%左右要靠進口。今後從美國擴大進口的一些農產品，還是陸方當前穩定國內市場急需的產品；比如豬肉、禽肉等，最近宣佈解除了對美國禽肉輸華禁令。這些產品的進口不會對大陸農業產生衝擊。

韓俊表示，大陸從美國進口的農產品也會大幅度增加。加入世界貿易組織以來，大陸農產品貿易規模持續擴大。大陸現在已經是全球最大的農產品進口國。

他表示，中美同為農業大國，兩國農業的互補性是非常強的，可以說中美是天然的農業合作夥伴，具有廣闊的合作空間。在經貿摩擦之前的正常年份，大陸自美農產品進口一直穩定在一個很高的規模上。

比如，2015年至2017年，每年大陸從美國平均進口242億美元農產品。受加徵關稅影響，2018年大陸自美農產品進口減少到162.3億美元，同比下降了32.7%。今年1-10月份，大陸自美農產品進口達到104億美元，同比下降了30.8%。

韓俊稱，陸方會堅守穀物基本自給、口糧絕對安全，把飯碗牢牢地端在自身手裡，而且要裝自身的糧食，要守住國家糧食安全的底線。中美協定「食品和農產品貿易」章節充分貫徹了兩國元首在阿根廷和大阪會晤達成的重要共識，體現了平等互利、合作共贏原則。

大陸國新辦13日晚間臨時召開記者會。圖/取自國新辦
大陸國新辦13日晚間臨時召開記者會。圖/取自國新辦
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