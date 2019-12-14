微軟秀新遊戲機 強打高效能

微軟推新一代遊戲機Xbox Series X。 路透 分享 facebook 微軟的新一代遊戲機Xbox Series X首次正式亮相，並確定將在2020年的年終購物季期間上市。由於微軟對手Sony的新遊戲機PlayStation 5（PS5）也計劃在同一時期上市，屆時勢必將掀起一場遊戲機大戰。

微軟13日在遊戲界年度頒獎盛事The Game Awards的記者會上，發表這款遊戲機，其最大特點在於獨特的柱狀體造型，搖桿設計則類似以往，但多了個分享鍵，可讓玩家截圖和錄影，不過這項功能Sony的PS4搖桿已經具備。新機售價則還尚未公布。

微軟Xbox部門負責人史賓塞表示，這台遊戲機將是該公司史上最快、最高效能的一台主機，最高可以8K解析度畫質顯示每秒幀數120幀的影片，繪圖效能也將改善，並將採用固態硬碟，可「幾乎消除讀取時間」。微軟先前以「Project Scarlett」為代號稱呼這台遊戲機，並稱這台新主機的效能將是目前世代主機Xbox One X的逾四倍。

同樣出席這場盛會的Sony並未透露任何有關PS5的新提示，只展示了一支將出在該遊戲機上遊戲的預告片。Sony目前只確定將其新一代遊戲機命名為PS5，並也將在2020年年終購物季時期發售，尚未顯示這台遊戲機的任何細節。

Sony的PS4顯然已是目前世代遊戲機戰爭的霸主，銷量是微軟Xbox的逾兩倍，但新遊戲機的發售將讓微軟有機會重返榮耀。

彭博分析師表示，Xbox Series X將可能讓微軟再次拿下史上效能最強遊戲機的頭銜，就和Xbox One X一樣，微軟的更強表現和Sony的持續強勢表現，預料將讓這兩台第九世代遊戲機的累積銷量超出第八世代約20%。