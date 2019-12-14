Kate Spade執行長將離職

精品集團Tapestry繼三個月前撤換執行長後，12日宣布，旗下品牌Kate Spade的執行長貝克斯特（Anna Bakst）將於年底離職，公司已開始物色接替人選，過渡時期將由財務長克瑞瓦瑟拉（Joanne Crevoiserat）暫代。

貝克斯特於2018年3月下旬接任Kate Spade執行長兼品牌總裁，肩負扭轉這家手提包品牌銷售頹勢的重責大任，顯然她在不到兩年的任期內，未能達成任務。

2017年更名為Tapestry的Coach，當年稍早豪擲24億美元收購Kate Spade，但Kate Spade過時的設計，始終難以吸引千禧世代的消費者。

自併入Tapestry旗下至今，Kate Spade的同店銷售不斷下滑，根據最新一份季報，同店銷售銳減16%。在最近一個會計年度期間同店銷售減少7%，儘管整體淨銷售為正成長。

貝克斯特曾在美國另一家精品品牌Michael Kors服務，Tapestry今年11月再從Michael Kors挖角，任命葛萊斯（Nicola Glass）為Kate Spade的創意總監。今年9月，Tapestry撤換曾在任內完成收購Kate Spade的執行長路易斯（Victor Luis），改由長年任職董事長的齊特林（Jide Zeitlin）出任。