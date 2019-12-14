德外送大咖 併韓同業一哥

德國Delivery Hero以約40億美元收購南韓最大外送業者Woowa Brothers。 路透 分享 facebook 知名餐點外送服務「foodpanda」的母公司德國Delivery Hero，已同意以約40億美元收購南韓最大外送業者Woowa Brothers，成為全球餐點外送應用程式（App）產業歷來最大規模的收購案。雙方將攜手成立合資企業，在其他快速成長的亞洲市場迎戰Uber Eats等重量級競爭對手。

Delivery Hero於13日在南韓首爾簽署協議，將收購Woowa Brothers，將是業界歷來規模最大的收購案。Delivery Hero股價13日在法蘭克福盤中應聲大漲24.6%至62.5歐元。總部在德國柏林的Delivery Hero，在全球超過400座城市提供餐點外送服務，共擁有約2.2萬名員工。

根據這項交易，Delivery Hero將從高盛集團、新加坡主權財富基金（GIC）、創投公司高瓴資本及紅杉資本等Woowa Brothers的股東手上，買下87%股權，而由Woowa Brothers管理階層持有的其餘13%股權，未來將轉換成Delivery Hero的股票。

Woowa Brothers創辦人兼執行長金奉真（音譯）將掌管這家合資企業，合資公司的總部將設在新加坡，以進入星國這個蓬勃發展的亞洲送餐市場。

這樁交易將Delivery Hero進一步跨足亞洲市場，正面槓上軟銀支持的Grab、印尼的Go-Jek等同業。對市值近100億美元的Delivery Hero而言，收購Woowa Brothers不但有助在快速成長的亞洲市場擴大市占，在歐洲也更具競爭力。

市調機構Euromonitor分析師李玉預估，Woowa Brothers和Delivery Hero都能在東南亞市場建立品牌知名度，只是Woowa Brothers須提出更具在地化的議程，才有機會成功。

Woowa Brothers在2011年成立後，快速成長為南韓最大的線上送餐服務公司，每月接獲逾3,000萬件訂單，現正擴大事業版圖，包括進軍為餐廳業者提供廚房共享空間的事業和進入越南市場。