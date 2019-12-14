親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

德外送大咖 併韓同業一哥

2019-12-14 01:52經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

德國Delivery Hero以約40億美元收購南韓最大外送業者Woowa Br...
德國Delivery Hero以約40億美元收購南韓最大外送業者Woowa Brothers。 路透
分享
知名餐點外送服務「foodpanda」的母公司德國Delivery Hero，已同意以約40億美元收購南韓最大外送業者Woowa Brothers，成為全球餐點外送應用程式（App）產業歷來最大規模的收購案。雙方將攜手成立合資企業，在其他快速成長的亞洲市場迎戰Uber Eats等重量級競爭對手。

Delivery Hero於13日在南韓首爾簽署協議，將收購Woowa Brothers，將是業界歷來規模最大的收購案。Delivery Hero股價13日在法蘭克福盤中應聲大漲24.6%至62.5歐元。總部在德國柏林的Delivery Hero，在全球超過400座城市提供餐點外送服務，共擁有約2.2萬名員工。

根據這項交易，Delivery Hero將從高盛集團、新加坡主權財富基金（GIC）、創投公司高瓴資本及紅杉資本等Woowa Brothers的股東手上，買下87%股權，而由Woowa Brothers管理階層持有的其餘13%股權，未來將轉換成Delivery Hero的股票。

Woowa Brothers創辦人兼執行長金奉真（音譯）將掌管這家合資企業，合資公司的總部將設在新加坡，以進入星國這個蓬勃發展的亞洲送餐市場。

這樁交易將Delivery Hero進一步跨足亞洲市場，正面槓上軟銀支持的Grab、印尼的Go-Jek等同業。對市值近100億美元的Delivery Hero而言，收購Woowa Brothers不但有助在快速成長的亞洲市場擴大市占，在歐洲也更具競爭力。

市調機構Euromonitor分析師李玉預估，Woowa Brothers和Delivery Hero都能在東南亞市場建立品牌知名度，只是Woowa Brothers須提出更具在地化的議程，才有機會成功。

Woowa Brothers在2011年成立後，快速成長為南韓最大的線上送餐服務公司，每月接獲逾3,000萬件訂單，現正擴大事業版圖，包括進軍為餐廳業者提供廚房共享空間的事業和進入越南市場。

南韓新加坡德國

延伸閱讀

跨年卡司統整！從漁港嗨到原鄉 大咖歌手樂團在...

派兵荷莫茲海峽 南韓：目前尚無任何定論

foodpanda母公司40億美元收購韓同業...

花蓮／傳棄保 藍告網媒 宜蘭／綠大咖 聯袂...

相關新聞

微軟秀新遊戲機 強打高效能

2019-12-14 01:51

屋頂上的能源商機

2019-12-14 02:39

美國晶片大廠博通 看好營運回升

2019-12-14 02:11

彭博資訊專欄／利多出盡 賣股良機?

2019-12-14 02:11

全球GDP明年估增0.6%

2019-12-14 02:10

好市多上季營收 低於預期

2019-12-14 01:52

Kate Spade執行長將離職

2019-12-14 01:52

美上月零售銷售 不夠力

2019-12-13 23:38

英國政局沒變天…企業鬆口氣

2019-12-13 23:34

Fed將放錢5,000億美元 防流動性吃緊

2019-12-13 23:34

財測樂觀 博通：最壞階段已過

2019-12-13 14:13

中美協議重燃希望 人民幣狂飆

2019-12-13 14:13

年薪千萬照樣遞辭呈 這些因素讓今年CEO離職人數直逼歷史新高

2019-12-13 10:59

出口民調顯示強生料贏得多數 英鎊聞訊急升

2019-12-13 09:35

紐西蘭航空採可食用餅乾咖啡杯 年減800萬紙杯用量

2019-12-13 08:48

美中貿易協議准了！道瓊飆220點 標普那斯達克創新高

2019-12-13 07:00

聯準會暗示明年利率不動

2019-12-13 02:05

台灣科技股2020年成長動能一切俱備 台積電帶頭衝

2019-12-10 14:16

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

菲11歲女沒錢買鞋 繃帶纏腳自製「NIKE跑鞋」奪3金　

2019-12-13 09:42

台灣人在日本搭公車「犯大忌」這動作讓司機超崩潰

2019-12-13 19:03

中美暫達協議 中國買500億美元農產品但魔鬼藏在細節中

2019-12-13 08:28

彭博：川普批准美國與中國達成的第一階段協議

2019-12-13 06:09

美中貿易協議准了！道瓊飆220點 標普那斯達克創新高

2019-12-13 07:00

薯條倒餐盤吃 速食店員工揭真相勸：最好不要

2019-12-13 12:54

活火山大賺觀光財！紐西蘭炸掉8人命 脆弱把關全曝光

2019-12-13 10:00

台塑「陽光計畫」遭環保人士痛批「把美國視為殖民地」

2019-12-13 10:17

美中貿易協議簽了嗎？華春瑩扯股市這麼說

2019-12-13 16:09

14歲懷孕遭退學！小媽媽半工半讀6年 牽女參加大學畢典

2019-12-13 16:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top